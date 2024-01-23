Об этом сегодня, 23 января, на заседании в областном акимате главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ докладывали градоначальники Костаная, Рудного и Аркалыка.

Кумар Аксакалов (в центре)

На теплосетях Костаная во время прошлого отопительного сезона 2022-2023 гг. было выявлено 67 технологических нарушений, и 18 из них в мкрн Аэропорт. А в этом отопительном сезоне нарушений уже 54, в том числе 3 в Аэропорту.

- В микрорайоне Аэропорт в прошлом году сотрудники ГКП "КТЭК" отремонтировали 1 км магистральных теплосетей, - отметил выступающий с докладом глава Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Сейчас все неисправности устранены и отопление имеется во всех объектах города.

Он также отметил, что в прошлом году предприятием были впервые выполнены работы по теплоизоляции 12,9 км сетей за счет собственных средств. А также работы на 7,4 км теплосетей за счет бюджетных средств на сумму 123,6 млн тенге. За этот отопительный сезон теплокомпания уже выполнила капитальные и текущие ремонты оборудования и сетей на общую сумму 455,7 млн тенге.

- За счёт бюджетных средств в прошлом году предприятием также была внедрена система автоматического регулирования малых газовых котельных, - отметил аким Костаная. - Это позволило автоматически осуществлять контроль температурного режима котельной №7, котельной в ЖК "Жулдыз", а также в котельных в мкрн Юбилейный, Аэропорт и Кунай.

- В мкрн Аэропорт и по магистральным, и по внутриквартальным сетям мы будем двигаться. Этот вопрос надо держать на особом контроле, деньги мы выделим, в первую очередь надо там отремонтировать, - прокомментировал глава области Кумар Аксакалов. - Также надо максимально снизить задолженность абонентов ГКП "КТЭК", так как это ложится бременем на плечи тех, кто добросовестно платит за тепло.

Выступающий с докладом аким Рудного Виктор ИОНЕНКО отметил, что отопительный сезон в городе проходит без серьёзных сбоев в системе теплоснабжения и нет крупных отключений с большим количеством абонентов.

- В результате проведенных работ в прошлом году износ магистральных сетей снизился до 40%, - отметил он. - Но износ трубопроводов квартальных сетей сейчас составляет 71,9%.

Ионенко добавил, что с начала отопительного сезона было выявлено 199 повреждений на теплосетях, 104 из них в частном секторе.

- Трубопроводы распределительных сетей здесь наиболее изношенные, - отметил он. - Также они с высокой повреждаемостью.

Аким Рудного добавил, что в кварталах частной застройки в предыдущие годы была проведена система газоснабжения.

- Необходимо решать вопрос о переводе частного сектора на газовое отопление, - подытожил Ионенко. - Проведен анализ технического состояния трубопроводов тепловых сетей и намечена программа по реконструкции на 2024 год.

- Как проходит отопительный сезон в п. Качар? - спросил у спикера Кумар Аксакалов и напомнил: - Вы там перевели котельную с угля на газ в прошлом году.

- Все проходит в штатном режиме, никаких аварий нет, - ответил Ионенко. - Постоянная температура есть, температурный график ровный. Пока никаких опасений нет.

Третий спикер, аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ, выступал с докладом по видеосвязи.

- На этот отопительный сезон из областного бюджета для нас было выделено 772,8 млн тенге на приобретение 48 000 тонн каменного угля, - пояснил он. - 16 марта прошлого года был заключен договор на поставку угля с ТОО «Арқалық- көмір».

Асанов отметил, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ на 582,9 млн тенге, что улучшило качество подаваемой технической воды.

- В прошлом году также была проведена 1-я очередь реконструкции теплосетей протяженностью 7,2 км на общую сумму 3,1 млрд тенге. Износ снизился с 85% до 64%, - добавил аким Аркалыка. - Сейчас также заключен договор на разработку ПСД на реконструкцию теплосетей на 13,8 млн тенге.

По его словам, если 25 января этого года будет принято положительное заключения экспертизы, то в Аркалыке реконструируют 8,2 км теплосетей на 5 млрд тенге.

Фото пресс-службы акима Костанайской области