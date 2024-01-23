Об этом глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ говорил на аппаратном совещании 22 января. Там отчитывалась о своей работе руководитель отдела культуры акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА. Она отмечала рост финансирования - если за 2023 год освоено 860 млн тенге, то в 2024 году запланировано потратить 909,3 млн тенге.

- Особое внимание было уделено развитию материального состояния объектов культуры, - сообщила Азимжанова. - Было выделено 92,6 млн тенге, на которые приобрели музыкальные инструменты для ансамблей, а также сценические костюмы для 8 творческих коллективов, солистов и ведущих Дворца культуры. Последний раз они обновлялись в 2019 году.

Чтобы выявить новые таланты, по поручению акима города в феврале планируют провести городской конкурс среди певцов и танцоров. Сейчас идёт прием заявок и акимат приглашает к участию всех желающих.

- По вашему докладу, в прошлом году прошел смотр художественной самодеятельности, артисты из Костаная не заняли ни одного призового места, - высказался Марат Жундубаев. - Мы делали анализ, и за последние 7 лет первого места в Костанае не было, гран-при не было. Это же неправильно! Областной центр! У вас ресурсов и возможностей гораздо больше, чем в районах. Я вам ставил задачу. Давайте мы вам выделим деньги на ДК "Мирас", до сих пор вы проект разрабатываете. Давайте отремонтируем его, купим оборудование. В этом году тоже дадим деньги на костюмы. То есть мы готовы вам помочь финансово, теперь дело за вами. Вот вы готовите конкурс в феврале. Нужно искать новые таланты из числа студентов, старшеклассников, молодежи и так далее. Эту работу нужно проводить. Если этого не делать, вы на одном "Карнавале" никуда не уедете. Если есть какие-то трудности, говорите. Депутаты поддержат, там небольшие деньги всегда. Мы ждем новых звезд, а то у нас, к сожалению, артисты не меняются последние 10 лет.

Фото Георгия ГОВОРОВА