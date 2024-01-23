Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ высказал мнение об уходе за зелёными насаждениями в Костанае на совещании о развитии областного центра 22 января. Сказал, что надо прекратить такую обрезку.

- Весной сам видел. Такое кронирование превращает деревья в пеньки. Нет толку ни для деревьев, ни для внешнего вида города, - заключил аким области, - надо сделать акцент на посадке новых саженцев, тем более, что средства на это отпускаются немалые.

Глава области отметил, что в Костанае необходимо не только сажать деревья и разбивать цветники, нужно также увеличить площади сеяных газонов.

Ещё одна его цитата: "Все свободные места около домов надо отдавать под мини-скверы“. В Костанае обещают уже в этом году заняться такими скверами, об этом не раз говорил и аким областного центра.

Продолжая тему рекреационных зон, Кумар Аксакалов напомнил о намерении руководства Костаная разбить общедоступный парк вокруг университетских (бывших СХИ) корпусов. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ эти планы подтвердил.

- В микрорайоне «Береке» тоже нужно парк организовать, – добавил Аксакалов.

Зоной активного отдыха на свежем воздухе для костанайцев должен стать и старый стадион недалеко от пляжа. Городские власти обещают его восстановить как футбольный, привести в порядок территорию вокруг.

Фото Галины КАТКОВОЙ