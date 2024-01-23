22 января состоялось совещание по развитию Костаная. Глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ предложил акимату областного центра впредь занимать на благоустройстве города, в частности, на работах по зимнему содержанию улиц, большее количество подрядчиков.

Пять компаний не справляются со своевременной очисткой от снега.

- Где надо за 3-4 дня отработать, они растягивают на неделю, хотят меньшим количеством людей больше заработать, - высказался он. - Конечно, им большие участки выгодны. Это понятно. Но нареканий в их адрес много, справедливой критики. Технику не всю выставляют или ее нет... Так не пойдет. Город растет, подрядчиков должно быть больше.

Выступавший до этого аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что на сегодняшний день (22 января) подрядные организации вывезли с улиц областного центра 265 тыс. кубометров снега, вдвое больше, чем на ту же дату прошлого года. На совещании также прозвучала информация о том, что в этом году на текущее содержание улиц и мест общего пользования в Костанае выделено 5,7 млрд тенге, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Фото Галины КАТКОВОЙ