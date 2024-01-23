Инициатором проведения и бессменным организатором соревнований по этому необычному виду физической активности - бегу по бездорожью - является клуб любителей бега «Бег в радости самопревосхождения».

Старт легкоатлетического трейла «Самопревосхождение» в 2022 году / Фото vk.com/runinjoy

Первый такой зимний забег состоялся в первый день зимы 2018 года, когда члены этого бегового клуба вышли на старт двух дистанций - 11 км и 21 км. А маршрут трейла проходил по природному рельефу живописного берега реки Тобол между «корейским» мостом и мавзолеем И.Алтынсарина. Дистанцию приходилось преодолевать не только бегом, но местами, где снега было по колено, и пешком.

На счету клуба «Бег в радости самопревосхождения» также и четыре проведенных летних трейловых марафона, которые проходят в 45 км от Костаная в районе санатория «Сосновый бор». А вот зимний трейл пройдет в областном центре шестой год подряд и станет юбилейным - десятым легкоатлетическим забегом по бездорожью.

Являясь активными пропагандистами здорового образа жизни, в том числе и оздоровительного бега, испытав себя в таком необычном виде физической активности, как бег по бездорожью, члены этого клуба приглашают всех желающих, готовых к таким испытаниям и имеющих соответствующую подготовку, на очередной пробег вдоль зимнего Тобола. Открывая регистрацию на шестой зимний трейл «Самопревосхождение», который состоится в один из последних дней зимы - 24 февраля, организаторы постараются, впрочем, как и каждый такой старт, сделать его праздником бега и настоящей встречей беговых друзей.

- Ведь в морозный день бежать вместе всегда теплее, всегда удается преодолеть себя, порадоваться друг за друга, получить подарки, медали, а после финиша обязательно поесть вместе особенный горячий обед, - говорит руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий Каптел. - А еще, приняв участие в традиционном трейле, каждый поклонник бега области сможет таким образом проводить зиму.

На дистанции трейла «Самопревосхождение» / Фото vk.com/runinjoy

Старт очередного зимнего трейлового забега состоится у мавзолея Ибрая Алтынсарина, расположенного на правом берегу реки Тобол вблизи села Мичуринское Костанайского района. А в программе трейла будут две дистанции - 11 км и 22 км. Бегуны начнут преодолевать свои выбранные дистанции трейла «Самопревосхождение» в 10:00. Там же и финишируют участники. На дистанции будут размещены пункты питания с горячим чаем и сухофруктами.

На обеих дистанциях и у мужчин, и у женщин победители и призеры будут определяться в четырех возрастных группах - 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. Все они будут награждены ценными призами, медалями и грамотами. И вообще никто в этот день не останется без наград, все участники получат символические призы и интересные памятные медали.

Каждый, кто собирается преодолеть одну из дистанций, должен быть готов к любым сюрпризам погоды. Как показывает практика прошлых трейлов, иногда по дистанции из-за наличия большого количества снега приходится не только бежать, а для этого нужно большое внимание уделить экипировке. И поэтому организаторы предлагают участникам более подробно ознакомиться с положением шестого зимнего легкоатлетического трейла «Самопревосхождение» и трассой пробега, узнать о регистрационном взносе, стартовом пакете, а он, как обещают организаторы, будет в этом году особенным, но остается пока сюрпризом, и зарегистрироваться на трейл можно здесь или на страничке бегового клуба https://vk.com/runinjoy.