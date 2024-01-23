В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. Некоторые выбегали в тапочках и без верхней одежды, кто-то одевался, уже стоя на снегу. На выездах из города образовались пробки, на АЗС - очереди. Жители пытались покинуть город, опасаясь новых толчков. О беспокойной январской ночи - в репортаже Tengrinews.kz.

Первые толчки жители Алматы почувствовали около полуночи. Служба оповещения на смартфонах алматинцев сообщила, что примерная магнитуда землетрясения составила 6,2.

Люди в спешке покидали дома и выбегали на улицу. Некоторые успели накинуть на себя лишь куртки.

Фото из социальных сетей

Кому-то пришлось выбегать из дома без верхней одежды.

Фото из социальных сетей

Были и такие, кто выходил из квартир уже с чемоданами. Полицейские в свою очередь призвали алматинцев, покидая дома, запирать двери.

По данным алматинского ДЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы - на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 15.1. Магнитуда MPV - 6.7. Глубина - 65 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла", - говорится в сообщении.

На улицах образовались заторы, на АЗС - очереди.

Многие пытались выехать из города. На выездах образовались пробки.

Жители многоэтажных домов боялись возвращаться в дома. Люди старались уехать к родственникам или друзьям, проживающим в частных домах.

Также алматинцы отправились в пункты приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Правда, некоторые жители города жаловались, что не все пункты открыты либо их туда не впускала охрана.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Алматы

В Алматы работает горячая линия по номерам:

8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

На данный момент алматинцы ощутили три волны толчков.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев рассказал, почему не включили сирены во время землетрясения в городе.

"При оперативной рассылке сообщений практика показала, что эти сообщения поздно поступают до жителей города, потому что это плотность населения, операторы сетей не успевают обрабатывать информацию. Соответственно, такая информация доходит поздно. Мы постепенно от практики такой рассылки отошли. В СМИ информация появилась в 00:11 о землетрясении. После этого, когда в социальных сетях сообщили о землетрясении, мы дозированно давали информацию, успокаивали.

Что касается сирен, то у нас в городе порядка 843 электросирен числится, что составляет 100-процентный охват. Допустим, сирены запускаются только при фиксации сейсмостанциями колебаний магнитудой более 5,5 по ощутимости баллов. В данном случае у нас от 4 до 5 баллов, поэтому включать сирены не было необходимости и смысла. Мы не хотели создавать ажиотаж, и, я думаю, было бы больше шума", - сообщил начальник ДЧС.



