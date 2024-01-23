34-летний житель Костаная, находясь в наркотическом опьянении, вез на своем минивэне Toyota Alphard пятерых человек. Его задержали 22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» и «Перевозчик» сотрудниками полиции на автодороге Жаксы - Есиль – Бузулук, сообщает пресс-служба МВД.





- В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение, незаконно занимался частным извозом пассажиров из столицы в Костанай, - говорится в сообщении. - Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство - марихуану, тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне.

В отношении составили административные протоколы. Таксисту грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на 7 лет. Кроме того, за незаконную перевозку ему так же грозит штраф в размере 30 МРП.

Пассажиров полицейские доставили на ближайший железнодорожный вокзал.