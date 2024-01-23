Глава областного цента Марат ЖУНДУБАЕВ вечером 21 января объехал вместе со своими подчиненными и журналистами улицы Костаная. Инспектировал он очистку дорог от снега и освещение. Поездка чем-то напоминала школьный экзамен. О проверке аким предупредил заранее, дал на уборку улиц неделю, а вечером в воскресенье к нему в автобус по одному подсаживались руководители костанайских подрядных организаций - отвечали на вопросы и получали оценки. Забегая вперед, скажем, что результаты у коммунальной школы Костаная не самые лучшие.

Фото из архива "НГ"

"Не знаю кого они жалеют"

Как это не парадоксально, но больше всего претензий у главы города к подрядчикам, отвечающим за центр. Первой зачет получала директор ТОО "Таза жол АТ" Тойжан Айтенова.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вот эти перекрестки тоже нужно от снега убрать, вы проезд расчистили, тротуары, а теперь начинайте вывозить снег, а то завтра все будет таять, - говорил Жундубаев. - Кустарники не трогаем, правильно? Вот смотрите на остановки, там лед нужно отбивать, вручную это делать. Уже неделю снега не было, нужно привести все к идеалу. Колейность видно. Посмотрите влево и вправо, считайте на лед заезжаем.

На шквал претензий Айтенова чаще отвечала кратко - "мы делаем, работаем, рабочих хватает". Это вызывало еще больше гнева у акима города. "Не устраивает ваша работа" - неоднократно повторял аким.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вы уже должны были поставить точку, по вашей работе у вас два с плюсом. Не справляетесь вы, техника у вас бестолково ходит, организации нет. Центральная улица Гоголя: посмотрите какой бардак. Вот, авария, пожалуйста, - Жундубаев обращает внимание на ДТП с легковыми автомобилями. - Почему у ТОО "ДК-Максат" (один из подрядчиков - "НГ") асфальт, а у вас лед? Одинаково ведь, что там снег падает, что тут? Людей жалеют, грейдеры жалеют, не знаю, кого они жалеют. Я вам говорил, либо сами ищите людей, либо мы вам их поможем найти. Посмотрите, бордюры вы замели, образовалась наледь, для чего вы тогда покупали камазы красивые с мигалками?

Чуть позже аким продолжит указывать на ошибки в работе ТОО "Таза жол АТ", но повысит оценку подрядчика до "слабенькой тройки". И пригрозил, что в следующем году нерадивый подрядчик может лишиться части улиц и, как следствие, сократится финансирование.

Претензии разной степени у акима есть ко всем костанайским подрядчикам. На отлично никто не сдал экзамен. У ТОО "АБЗ плюс" и ТОО "ДК-Максат" оценка "удовлетворительно", слабую четверку заслужили работники ТОО "Конгламерат KZ" и ТОО "Капитал групп союз". Экзамен, кстати, промежуточный. Ночью в воскресенье большинство подрядчиков дали своим сотрудникам отдохнуть, предвидя грядущие осадки.

На аппаратном совещании на следующее утро, 22 января, Марат Жундубаев вновь 20 минут говорил об очистке улиц от снега. Отдельно аким остановился на предпринимателях, которые либо не вообще не чистят от снега свою территорию, либо вываливают снег на тротуары и дороги, добавляя работы коммунальщикам. Им адресовано последнее китайское предупреждение, а полиции дано поручение начать выписывать штрафы. Также полиция должна заняться припаркованными машинами, которые давно замело. Во время объезда нам встречались даже заваленные на обочине фуры, которые журналисты едко прозвали "костанайскими подснежниками".

"Всех посажу в iKomek"

Тяжелее всего во время объезда в воскресенье пришлось инженеру ТОО "Project Stroy Innovation" Мурату ТЮЛЮБАЕВУ. Он отчитывался за уличное освещение во всем городе. В основном, конечно, акима интересовали улицы, где в прошлом году была проведена реконструкция - заменили лампочки, опоры и даже проводку.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вот фонари не горят, слева и справа? - спросил Жундубаев, проезжая мимо Казахского драматического театра по ул. Тауелсиздик.

- В подстанции трансформаторной кабель поврежден, работают, - отвечал Тюлюбаев. - Там повредили кабели водопроводчики.

- Вот у вас всегда такие проблемы, пусть отдел ЖКХ позвонит и проверит, ведете вы работы на подстанции или нет, - отреагировал аким. - Не горят светильники. И здесь ведь и кабели, и лампы новые. Мурат, у тебя постоянно какие-то отговорки. Зачем такой ремонт, после которого не горят фонари участками?

Несколько не работающих фонарей аким обнаружил и на других улицах. Жундубаев пытался выяснить у представителя подрядчика, почему их оперативно не меняют, ведь работу фонарей должны контролировать с помощью компьютера.

- Вот смотри, я завтра вас всех посажу в iKomek, - поручил Марат Жундубаев. - За свои деньги ты там поставишь стул, компьютер, сделаешь большой экран и поставишь там диспетчера. И сам будешь появляться каждый день, если хочешь работать. Понял? Ты не будешь сидеть в своем офисе, будешь сидеть в iKomek. Тебе еще не сказали, я тебе говорю. Это должно быть одним из условий, отдел ЖКХ пропишет в технической спецификации. Чтобы все диспетчеры видели друг друга, и тогда будут работать. Пришла на "109" жалоба, сразу выезжает бригада. Имей ввиду, так будет. На этой улице 6 фонарей не работающих я насчитал. Это 5%, допускается 7%. Но с учетом того, что это отремонтированная улица, мы не принимаем и 5%.

Тюлюбаев пытался объяснить, что возможно проблемы возникли у субподрядчика. Но такой ответ акима не устроил. "Перекладывать на подрядчика некорректно, должно все гореть на 100%" - резюмировал Жундубаев.

- Есть статистика такая, когда новое освещение монтируешь, там первые 3-4 месяца идет наработка, - говорил Тюлюбаев. - А потом уже стабильно будет работать система.

Аким согласился с таким доводом и поставил срок - с марта отговорки по новым фонарям не принимаются.

Марат Жундубаев добавил, что в ближайшее время планирует новый объезд Костаная. Инспектировать хотят вывоз мусора или работу городских светофоров. Видимо, будут опираться на жалобы в службу iKomek. Кстати, на совещании 22 января озвучили статистику за прошедшую неделю: жалоб на очистку улиц от снега и наледи - 412, на несвоевременный вывоз мусора - 158.