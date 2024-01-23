Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка оптовой реализации риса. В результате выяснилось, что рынок высоко концентрирован - основные производители (более 20) расположены в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.

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По данным агентства, отмечается снижение собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12 процентов в динамике по годам. В связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей.

"Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36 процентов, то 2023 году - 39 процентов, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4 процента", - говорится в сообщении.

Мерами антимонопольного реагирования обеспечено снижение динамики роста цен в течение календарного года. По признакам ценового сговора шесть производителей риса привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 68,7 миллиона тенге.

Однако базовые причины сокращения производства и роста цен на рис сохраняются. Это нехватка поливной воды, повышение цен на сельхозтехнику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий.

"В этой связи антимонопольным органом внесены в адрес Министерства сельского хозяйства предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, увеличению доли льготного кредитования производителей риса, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удобрений и упаковочного материала", - добавили в ведомстве.



