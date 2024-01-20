45-летний мужчина за месяц совершил 5 краж. Он повреждал замочные скважины, отжимал окна и проникал в помещения. Об этом сообщили вчера, 19 января, в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Вора интересовали в основном золото и компьютерная техника. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

- Орудовал он в Костанае и в Тобыле, мы его задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - рассказал старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП города Костаная Аскар МУСИН. - При нем находился похищенный ноутбук. По фактам краж начато досудебное расследование. В общей сложности ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества .

В полиции просят граждан принять меры против воров. Лучший способ - установить камеры видеонаблюдения или охранную сигнализацию.

Фото пресс-службы ДП