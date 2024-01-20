В Щучинске завершился первый тур молодежного чемпионата Республики Казахстан по лыжным гонкам, в котором приняли участие спортсмены двух возрастных групп - андеры (мужчины и женщины 2001-2003 г.р.), а также юниоры и юниорки (2004-2005 г.р.).

На дистанции Мария Люфт

В программу первого тура, прошедшего в Национальном центре лыжного спорта, входили три гонки - спринт свободным ходом на 1,4 км, гонка классическим ходом на 10 км и масс-старт свободным ходом на 20 км.

За награды чемпионата боролись молодые гонщики из Астаны, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Лыжники Костанайской области, завоевав в общей сложности 10 призовых мест, в том числе одно первое, пять вторых и четыре третьих, и набрав 754 очка, заняли в командном зачете второе место, пропустив вперед лишь представителей Востчно-Казахстансакой области (838 очков). Третье место у команды Акмолинской области.

В открывавшем чемпионате спринте в соревновании среди андеров Алмас Каримов занял второе место среди мужчин. Среди женщин также второй стала Лаура Киныбаева, Мария Люфт заняла третье место, а пятое место у еще одной костанайской гонщицы Анастасии Ротовой.

Трехкратный призер чемпион Казахстана среди женщин до 23 лет Лаура Киныбаева

Среди юниоров на третью ступеньку пьедестала почета в спринте поднялся Артем Завялов, показавший лучшее время в квалификации (3.08,44). В шаге от пьедестала финишировала в финале среди юниорок Дарья Ким, занявшая итоговое четвертое место.

Член юниорской сборной Казахстана Артем Завялов

В женской классической гонке с раздельным стартом на 10 км Люфт и Киныбаева вновь принесли сборной Костанайской области серебряную и бронзовую медали, поменявшись при этом местами и показав на финише соответственно результаты 35 мин. 14,2 сек. и 35.30,3. А четвертое место заняла Ротова (35.33,7) Чемпионкой Казахстана, как и в спринте, стала лыжница из Алматинской области Айша Ракишева (31.39,3).

Подъем преодолевает Анастасия Ротова

Лучшими из костанайских лыжниц среди юниорок на этой же дистанции были Аида Хажиева и Дарья Ким, показавшие соответственно шестой и седьмой результаты.

Четвертым в такой же гонке среди юниоров был Артем Завялов, а Алмас Каримов занял седьмое место среди андеров.

Чемпион Казахстана среди андеров в масс-старте на 20 км Алмас Каримов

В масс-старте на 20 км лучшее время среди мужчин показал Алмас Каримов (57.33,2), с которым и стал чемпионом.

Третью награду первого тура чемпионата в такой же гонке завоевала Лаура Киныбаева, занявшая с результатом 1:07.49,5 второе место среди женщин и уступившая лишь ставшей трехкратной победительницей Ракишевой (1:05.16,0). Третье место заняла Анастасия Ротова (1:10.31,4). У Марии Люфт четвертое место.

Второе место в масс-старте среди юниорок заняла Дарья Ким (1:11.31,0), а среди юниоров Артем Завялов финишировал шестым.

Сереьряный призер чемпионата Казахстана среди юниоров в масс-старте Дарья Ким

По итогам этих стартов была сформирована молодежная сборная Казахстана, в состав которой вошли Алмас Каримов, Лаура Киныбавева, Мария Люфт и Анастасия Ротова среди андеров, а также Артем Заявлов и Дарья Ким среди юниоров. Все они примут участие в чемпионате мира по лыжным гонкам среди андеров и юниоров, который пройдет с 5 по 11 февраля в словенской Планице. В программе чемпионата мира те же, что и в чемпионате Казахстана, спринт свободным ходом, гонка классическим ходом на 10 км и масс-старт свободным ходом на 20 км, а также эстафеты 4х5 км.

А второй тур молодежного чемпионата Казахстана по лыжным гонкам пройдет с 6 по 12 марта в Риддере (Восточно-Казахстанская область).

Фото ok.ru/astanaski