За сутки было зарегистрировано еще 5 случаев кори у жителей региона. По данным на 18 января их число равнялось - 83. А уже сегодня, 19 января, зарегистрировали 88-й случай.

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Всего, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, в период с апреля 2023 года по 19 января 2024 года в регионе зарегистрировано 307 случаев кори.

Основное число заболевших отмечается в Костанае - 190 случаев (+4). Основной контингент заболевших - это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет.

Корью заболели 32 ребенка (+1), посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 34 случая (+1), среди студентов – 55 случаев (+1).

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,0% (227 случаев).



