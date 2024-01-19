При управлении средствами ЕНПФ Нацбанку проходится быть консервативным, отметил Тимур Сулейменов, Informburo.kz.

На сегодня в частном управлении находится менее 20 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев, при этом общая их сумма составляет более 17 трлн тенге. Представитель Национального банка Тимур Сулейменов призвал граждан страны научиться заново доверять финансовому сектору.

Сейчас каждый вкладчик ЕНПФ имеет возможность передавать до 50% накоплений в частное управление, то есть частным компаниям. Тимур Сулейменов отметил, что они прошли очень строгий отбор.

"Это стабильные, нормальные капитализированные компании. И у нас у каждого казахстанца есть возможность просто пойти и перевести часть, до 50%, в частное управление. Как вы помните, до 2014 года такая возможность была. Каждый может посмотреть на инвестиционную декларацию, на стратегию. Кто-то более агрессивно хочет, больше принять рисков, при этом, возможно, больше получить. Кто-то хочет более консервативно", – сказал представитель Нацбанка.

Он добавил, что в частном управлении сейчас находится меньше 20 млрд тенге – это меньше 0,1% от общей суммы пенсионных накоплений казахстанцев.

"Нам нужно научиться заново доверять финансовому сектору, тем более все компании лицензированы. Во-вторых, нужно призвать сами эти компании по управлению более активно доносить информацию до потребителей. Что касается расширения до 100% (суммы накоплений. – Авт.), давайте 50% хотя бы освоим, потом уже будем думать", – сказал Тимур Сулейменов.

Он отметил, что средствами, находящимися в ЕНПФ, а это 17 трлн тенге, нужно управлять очень аккуратно.

"Бежать за доходностью, конечно, можно, но тогда мы должны будем привыкать, что один год – высокая доходность в 20%, другой – убытки. Нам приходиться быть консервативными, у нас главная задача – сохранить", – заключил глава Нацбанка.