Весной прошлого года бездомного пса по кличке Черный нашли на территории одного из детских садов в Костанае. Подробнее о нем «НГ» рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА:

Черный - отличный цепной пес, но он не очень любит детей, потому что когда-то они его обижали

- Ему там, конечно, было не место, поэтому родители детей в итоге вызвали службу отлова. При этом отмечу, что они помогали и контролировали каждый шаг, ведь для многих было необходимо убедиться, что собаку действительно не убьют, - рассказала она. - Затем Черный прошел кастрацию, чипирование и биркование по программе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания - «НГ»). Сейчас он находится в нашем реабилитационном центре для собак.

Ольга добавила, что хоть пес и полностью прошел программу ОСВВ, выпустить в место, где его поймали, волонтеры пока не могут:

- Он явно когда-то был домашним и на улице бы не прожил, - пояснила Соловьёва. - Кстати, одна из мамочек до сих пор передает ему приветы в виде корма или вкусняшек.

Она также добавила, что Черный - это отличный, цепной пес, но он не сильно любит детей, Поэтому лучше всего он подойдет семье, в которой их нет.

- У пса психологическая травма - как нам пояснил один кинолог, его ранее, еще до того как он попал на территорию детсада, обижали дети, - пояснила Ольга. - Но это явно были дети не из того детсада, где его нашли, потому что они и их родители к псу относились хорошо.

Чтобы забрать Черного или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ