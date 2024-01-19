Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане должны подешеветь кредитные продукты банков второго уровня. Это связано со снижением базовой ставки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Базовая ставка снижается. Банки второго уровня, опираясь на эту ставку, определяют стоимость своих кредитных продуктов, будь то бизнес-кредит, ипотека, потребительские кредиты и так далее. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе", - сказал Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк озвучил решение по базовой ставке в Казахстане.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25 процента годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентного пункта", - говорится в заявлении регулятора.