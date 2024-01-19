В Казахстане увеличился спрос на "красивые" номера для автомобилей. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

в 2023 году специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Владельцы заплатили за них свыше 10 миллиардов тенге. Тем временем в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 миллиардов тенге.

Всего в специализированных центрах обслуживания населения в прошлом году по Казахстану зарегистрировали более 3,2 миллиона транспортных средств и выдали 1,1 миллиона водительских удостоверений.

В госкорпорации также рассказали, сколько стоят в текущем году VIP-номера.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что практика продажи "красивых" номеров была внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от их продажи поступает в республиканский бюджет.

По данным госкорпорации, в 2023 году быстрее всего раскупали такие номера, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака - 57 МРП (210 444 тенге - в 2024 году).

При этом самые дорогие номера в VIP-линейке - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге - в 2024 году).