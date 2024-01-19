Это уже традиция: первая выставка в году – соковская, и непременно в холле «толстовки». Библиотечная прописка экспозиции, открытой 18 января, абсолютно логична, поскольку все графические работы навеяны поэзией Александра Блока.

Надо сказать, что восприятие представленных 18 произведений гораздо полноценнее у тех зрителей, которые знакомы с творчеством Блока. К сожалению, нынче приходится делать такие уточнения. В каких-нибудь 70-80-х годах прошлого века тяжело было найти человека, никогда не сталкивавшегося со строками этого поэта. Конечно, не все знали наизусть его стихи, и даже знавшие наизусть не обязательно любили эту исключительно чувственную поэзию. Но представление о Блоке имели все.

"Портрет Александра Блока"

И уж точно ни у кого не возникло бы вопросов, почему дама в шляпе с перьями стоит возле столика в каком-то кабаке, наполненном нетрезвыми личностями, и к чему изображён лежащий на столе свиток с надписью: «In vino veritas». Тогда это понял бы любой девятиклассник. Ну а сочетание четырёх слов «ночь, улица, фонарь, аптека» знали даже грузчики винно-водочного магазина.

"Незнакомка"

С безнадежной грустью приходится признать, что подавляющее большинство представителей молодёжи, присутствовавших на открытии выставки, подтекста абсолютно не понимали и не чувствовали. Что-то очень важное утеряно. Безвозвратно?..

"Ночь, улица, фонарь, аптека..."

Впрочем, даже если оторваться от того, что именно вдохновляло мастера на создание этих работ, их всё равно следует смотреть и даже изучать. Особенно тем, кто собирается связать свою жизнь с изобразительным искусством. И, возможно, благодаря блоковскому циклу Сокова кто-то заинтересуется поэзией Александра Блока. Возможно даже, срастётся с этой поэзией так, как это произошло в жизни Георгия Михайловича.

- Когда я учился в школе, поэзия Серебряного века была как бы вырезана из курса литературы, - вспоминает художник. – Из её представителей только Блоку и уделялось внимание. Останавливались на изучении поэмы «Двенадцать», но тогда я остался к ней равнодушен. Как ни странно, серьёзно, глубоко я зачитался Блоком в армии. С тех пор с его поэзией не расстаюсь. Больших, талантливых, и даже великих поэтов достаточно много, но для меня важно, насколько поэт мне близок. Блок оказался для меня близкой душой. Время от времени я делаю графические листы, которые впрямую, может, и нельзя назвать иллюстрациями, но в общем это мои композиции по поводу прочитанных строк Блока. Я, конечно, не настолько самонадеян, чтобы считать свои работы абсолютно адекватными творчеству Блока, но, тем не менее, рискнул этим заняться и продолжаю заниматься.

"Поэма "Двенадцать"

На вопрос, сколько времени ушло на создание блоковской серии графических листов, мэтр пошутил:

- От первой работы до последней не так много времени прошло - лет сорок.

"Ночная фиалка"

Впрочем, в этой шутке сто процентов правды. И, несмотря на такой растянутый период создания выставленных в «толстовке» работ, они, несомненно, представляют цельную серию. Это просматривается не только в тематике, но и в стилистике произведений.

"Хожу, брожу, понурый"

Каждый, кто интересуется изобразительным искусством, может убедиться в этом лично, посетив выставку «Пространство творчества», которая будет работать в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого в течение месяца.

"Скифы"

Фото Ксении РЕБИК