На скамье подсудимых два бывших патрульных полицейских: Руслан АЙТЕНОВ и Ержан ИСТЛЕУОВ. Всего в деле 9 эпизодов. Взятки, согласно обвинению, подсудимые брали с граждан не только Казахстана, но и России.

Слушание продолжилось сегодня, 18 января, в суде № 2 Костаная. Сначала адвокат подсудимых Алихан АСКАРОВ подал несколько ходатайств, в том числе о том, что дело нужно прекратить.

- Поводом для возбуждения этого дела послужили "голые" рапорты о том, что сотрудники совершили правонарушения. А нужны рапорты с приложением документов, содержащих сведения об уголовном правонарушении. Заявление от Дмитрия Косенкова, который сообщил о взятке, поступило 10 февраля 2023 года. А 9 февраля, за день до обращения с заявлением и за 4 дня до рассекречивания материалов специальных мероприятий, проводимых в отношении сотрудников, возбудили дело. Доступ к сведениям о специальных мероприятиях был только у следователя, который не имеет права их раскрывать, так как они являются государственной тайной. Получается, 9 февраля у сотрудников УСБ, которые подали рапорты о правонарушениях, не было сведений о деле. Прошу прекратить уголовное дело в отношении моих подзащитных в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

Аскаров также указал на то, что некоторые взяткодатели вообще не обращались с заявлениями в полицию. но почему-то фигурирует в деле.

Государственный обвинитель Диас БАЙДИЛЬДИНОВ сообщил, что ему нужно ознакомиться с ходатайством, и обещал предоставить письменный ответ на следующее судебное заседание. После этого прокурор перешел к допросу свидетелей.

Один из них - сотрудник роты патрульной полиции департамента полиции Костанайской области Диас КАБДЕН. Согласно материалам дела, 4 февраля 2024 года он заступил на дежурство вместе с Истлеуовым. Передвигались на автомобиле JAC S-5, за рулем был Истлеуов.

- По ул. Каирбекова мы остановили водителя, у которого на машине были LED-фары, что является нарушением,- пояснил полицейский. - Он прошел в машину к Истлеуову, я остался на улице. Составлял ли он протокол, я уже не помню.

- Вы видели 10 000 тенге возле панели в служебном автомобиле? И проверяли ли вы по базе данных водителя, чтобы узнать, был ли он лишен водительских прав? - поинтересовался прокурор.

- Точно не помню, но вроде он то ли был лишен прав в прошлом, то ли до сих пор был лишен, - пояснил свидетель. - Никаких денег в машине я не видел. И Истлеуов мне о них не говорил.

Согласно материалам дела, водителем, которого остановили в районе КСК из-за LED-фар, был Дмитрий Косенков. Когда полицейские "пробили" водителя по базе, то узнали, что он вообще лишен права на вождение. И попросили за это 10 000 тенге.

На вопрос судьи Нурлана БЕКИШЕВА, составили ли на водителя протокол, свидетель ответил, что не помнит.

- То есть, был ли составлен протокол, вы не помните, хотя сами его остановили? А нарушение было устранено, за которое вы остановили водителя? Вы его поставили на штрафстоянку или как? - спросил судья.

- При нас - нет. Возможно, потом устранил его в ближайшем СТО или дома, - ответил свидетель.

- То есть, он уехал с тем же нарушением, с которым вы его задержали. Зачем тогда останавливали - непонятно, - констатировал судья.

Еще один водитель, гражданин России Валерий ГАЛЯУТДИНОВ сообщил суду, что зимой прошлого года приезжал в Костанайскую область. Его остановили двое патрульных полицейских, объяснили причину - превышение скорости.

- Там был ограничитель 40 км/час, я ехал 60 км/час, но у нас, в России, допускается превышение на 20 км/час, поэтому я не знал, что это нарушение, - пояснил свидетель онлайн. - Полицейские объяснили, что в Казахстане по-другому, допускается погрешность только на 10 км/час, и за это нарушение мне грозит что-то около 17 000 тенге, если правильно помню. Я спросил: можно оплатить штраф на месте? Они сказали: можно. И что при быстрой оплате скидка 50%. Тогда я спросил, можно ли расплатиться российским рублями. Они сказали: можно. И я отдал им 1000 рублей. Они что-то провели у себя в планшетнике. Я подумал, что оплата штрафа прошла, так как в России можно оплачивать штрафы на месте...

- Вы не знали, что штрафы в Казахстане оплачиваются только через банковские приложения? - уточнил государственный обвинитель. - И сообщали ли вы в правоохранительные органы РК, что оплатили штраф на месте?

- Я же спросил: можно? Они сказали: можно. Я положил деньги, - ответил свидетель. - Нет, в правоохранительные органы я ни о чем не сообщал.

На вопрос судьи о том, почему водитель не попросил подписать протокол, Галяутдинов ответил: он подумал, что штраф оформили электронно через планшет. Но в планшете он тоже не расписывался.

- Вы оставили наличными 1000 рублей сотрудникам полиции, квитанцию вам не дали, следы нарушения нигде зафиксированы не были. У вас не вызвало это никаких вопросов? - спросил судья.

Свидетель повторил, что ему разрешили так сделать полицейские, после чего сразу вернули документы.

Очередное заседание по делу назначили на 25 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ