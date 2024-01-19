Участники ассоциации сельхозпроизводителей Костанайской области сформировали перечень насущных проблем, которые особенно обострил тяжелый прошлый год. Большая часть вопросов повторятся давно. Мажилисмену Айдарбеку ХОДЖАНАЗАРОВУ их и передали с надеждой: либо предложения в парламенте и министерствах разобьют в пух и прах да выбросят, либо наконец примут в работу. Ходжаназаров 12 января проводил в палате предпринимателей области заседание регионального совета и перед ним прокомментировал некоторые предложения, ответив также на вопросы «НГ».

А. Ходжаназаров: «Теперь надо поддержать фермера так, чтобы он нормально вошел в новый посевной сезон»

- Костанайская ассоциация предлагает в этом году на посевную выделить льготные ГСМ с отсрочкой платежа до осени. Например, на условиях форварда или товарного кредита. Реально?

- Считаю предложение своевременным. Вполне можно договориться через министерство энергетики, чтобы субсидированную солярку выдавали сельхозникам с отсрочкой платежа на 7-8 месяцев.

- Другое предложение - отмена НДС на импорт семян с учетом их нехватки внутри страны.

- Идет подсчет баланса семян. При нехватке их будет рассматриваться не отмена, а отсрочка уплаты НДС на год.

- Наши аграрии предлагают переключить субсидирование на финансовые институты и сделать их получателями субсидий напрямую от МСХ. Ведь сейчас, когда выплаты от управлений сельского хозяйства на местах запаздывают, сельхозпроизводители несут по обещанным субсидиям затраты. Во время ожидания погашают кредиты по полной ставке 22% вместо 6%. Можно изменить эту практику?

- Еще полгода назад я этот вопрос озвучивал. Есть техническая преграда: требования Национального банка по ставке рефинансирования, ниже которой банк не имеет права финансировать... Надо как-то эти правила с реалиями сельхозотрасли «женить»». Но концептуально это верное предложение, потому что финальными получателями субсидий называть сельхозников нельзя. Финальными получателями субсидий являются банки. Нас называют «проедателями субсидий» напрасно. Смотрите, когда агробизнесу возмещают процентную ставку, субсидии получает банк, при возмещении расходов на сельхозхимию - продавец химии, при возмещении расходов на продажу удобрений - продавец удобрений, идут инвестсубсидии на покупку техники - производитель техники. Где деньги, которые конкретно получает аграрий? Он является передаточным звеном, через которое субсидируют других. Недаром же все знают: увеличили субсидирование приобретения техники на 20% - трактор стал стоить дороже на 20%.

- За день до вашего приезда здесь было совещание, на котором руководитель филиала Союза фермеров Казахстана Марат АХМЕТЖАНОВ говорил о недоступности кредитов для мелких крестьян. Залоговое обеспечение банки не устраивает, список документов неподъемный. Это повторяют год за годом. Что можно сделать?

- Вопрос очень актуальный. Я вам скажу по своему опыту работы в «Олжа Агро», то есть как представитель крупного сельскохозяйственного бизнеса, что даже для такого формирования получение кредита - это семь кругов ада. Только над тем, чтобы оформлять кредиты у нас работало 7 высококлассных дорогостоящих специалистов, все сами бывшие сотрудники банков. Дополнительно пять человек работало, чтобы что-то оформить через площадку Qoldau. Какой фермер себе может это позволить? Аграрная кредитная корпорация выдает кредиты фермерам только под жесткие залоги - недвижимость в городе должна быть. Откуда у фермера залоговая масса? Вообще идет подмена понятий. Ведь АКК - институт развития, который был создан для поддержки сельхозпроизводителей. Либо там говорят: дайте банковскую гарантию. Идешь в банк, банк требует залоговое имущество. Бег по кругу. Одно из решений - создание Агробанка, где будут сидеть специалисты, которым не надо будет каждый раз объяснять специфику отрасли. Сейчас самая большая проблема, в том числе даже при обращении в Казагрофинанс и АКК, - они тебя не понимают, им приходится объяснять, почему тебе нужно столько денег на столько именно тракторов, комбайнов. В конце концов, тебе все равно дают урезанный бюджет, в итоге ты не выполняешь технологические требования и не получаешь свой урожай, эффект от мер поддержки снижается.

- Айдарбек Асанович, о мерах поддержки... По вашей оценке, сколько зерна, с таким трудом полученного в этом году, все-таки пропадет, несмотря на какие-то движения со стороны государства? Глава филиала Союза фермеров на днях говорил, что на токах, на открытых площадках в хозяйствах продолжает лежать зерно. Продать его невозможно в том числе и потому, что его не принимают элеваторы. Причина - они забиты зерном, есть еще прошлогоднего урожая.

- Самое страшное - нет покупателя на зерно, которое лежит на токах. Даже в перспективе. Была бы у нас очередь из покупателей, и мы бы его сбывали хотя бы дешево - это полбеды. Это головная боль того, кто купил. Сейчас продажи идут по чайной ложке, никак. И цены практически нет. Можно смело говорить, что более 70% урожая, который мы в Костанайской области получили пятым классом и ниже в этом году, - это зерно, которого экономически уже нет. Какие-либо меры по выкупу этого пятого класса - мертвому припарка. Ведь единственный способ помочь - купить пятый по цене третьего класса. Но это невозможно, это разбазаривание денег государственных, потому что дальше-то его не продашь нормально. Как быть? Принять реально сложившуюся ситуацию и находить возможности поддержать фермера так, чтобы он нормально вошел в следующий посевной сезон, с необходимыми ресурсами. И как раз те меры по семенам, о которых мы только что говорили, по ГСМ инициатива - это очень правильно и своевременно. К сожалению, такие годы бывают в сельском хозяйстве. И тут надо понять, что самое важное. Не надо говорить: ну, ребята-сельхозники, все, что случилось, - ваши проблемы. Нет, это проблемы страны, где значительная часть населения живет в сельской местности и работает на земле. Так что это государственные проблемы.

- Если пшеницу низкого качества продать нереально, то с подсолнечником - другая ситуация. Аграрии утверждают, что им подножку ставит запрет на экспорт маслосемян, а покупателей, дескать, они бы нашли. Сейчас цены на него падают: еще вчера тонна подсолнечника стоила 140 тыс. тенге, теперь уже 135 тысяч. Местные переработчики не готовы принять все имеющиеся объемы. К тому же субсидия в размере 20 тысяч тенге за тонну семечек, проданных на казахстанские заводы в прошлом году, сдатчикам еще не оплачена. Аграрии считают, что надо срочно снять запрет на экспорт. Как быстро можно решить этот вопрос?

- Вообще-то, за пару недель, если верно оценивать ситуацию. Запрет на экспорт - изначально ошибка. С апреля прошлого года, с момента вступления его в силу, я об этом говорю. В угоду 2-3 лицам подтачиваем благосостояние десятков, а может, и сотен сел. Не единичных фермеров, а многих людей в населенных пунктах, работавших на выращивание урожая подсолнечника. С ним тоже есть проблемы. Он идет с повышенной влажностью. А сушить его быстро невозможно, надо прогонять через сушилку 3-4 раза, это огромные затраты и время. Его хранят в складах, а где сегодня большие складские площади? У нас свои элеваторы, на них складское хозяйство, но тем не менее с этим проблемы. То есть продавать надо, продавать быстро. В декабре мы выходили с инициативой об отмене запрета на экспорт. Нам отказали. Сейчас собираемся с новым главой МСХ выйти еще раз, предлагаем, если не отменить запрет, то хотя бы определить квоту.

Фото Галины КАТКОВОЙ