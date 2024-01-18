Депутат Сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил праздновать Наурыз вместо Нового года. Не вместе с ним, а именно «вместо», передает Orda.kz.

Фото: catherineasquithgallery.com

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова он раскритиковал фейерверки и желание казахстанцев радовать своих близких новогодними подарками.

«О чём говорить, когда в торговых центрах нет свободного места — все ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желание своих детей. Можно понять, конечно, желание родителей, которые вкладывают душу в подарок. Но мы прекрасно знаем, что большая часть новогодних подарков поступает из-за рубежа, пропагандируя тем самым зарубежные традиции, быт, менталитет и религию. Не говоря уже о проводимых коллективных корпоративах, ёлках акимов для школ и утренниках в детских садах», сказал Бектаев.

Вместо всего этого вертепа он предложил сосредоточиться на праздновании Наурыза, сделав этот праздник социально-идеологической традицией.

«В народе говорят, что Наурыз — это великий день, начало года, начало равноденствия. Согласно мифологическому преданию народа в ночь на 21 марта по степям бродит Кыдыр Ата. Как правило, в этот день люди очищаются от плохих намерений и обновляются. В этот день люди помогают всем. Также в эти дни люди тепло приветствовали друг друга и прощали обиды и давали благословение — бата», отметил сенатор.

Он предложил принять общенациональную концепцию празднования Наурыза, которая будет «способствовать внедрению в сознание каждого гражданина информации именно о том, что Наурыз является началом года, началом всего сущего». Что бы это ни значило.

В довершение ко всему сенатор предложил открыть научный центр по изучению Наурыза.