В кинематографе Казахстана радость небывалая - вышел жанровый фильм, набирающий огромное количество просмотров (за неделю проката кассовые сборы превысили 1 млрд тенге), положительных отзывов и обсуждений (кроме особенно вредных критиков). Тема фильма «Дәстүр» не только животрепещущая, но и актуальная в свете расследований ряда уголовных дел. Финальные титры с благородной целью финансировать активность в защиту прав женщин в Казахстане, также добавляют в карму авторам. Однако, когда я выходила из кинотеатра, не покидало смутное сомнение - что-то тут не так. Попробую объяснить.

Во-первых, что это вообще было?

Судя по трейлеру и постеру, зрителю обещали мистический триллер или ужастик на основе истории мести. Есть жертва сексуализированного насилия, есть странные события, есть скримеры и есть процесс экзорцизма. В принципе, стройная схема, однако авторы прикрутили к ней еще социальный и политический подтекст, культурную и духовную тему, при этом упустив из виду важные сюжетные линии.

Постер нагло обманывает, выставляя в центр персонажа, который никакой активной роли играть не будет. И голову никому не отрубят

В какой-то момент семья девушки, насильно выданной замуж, исчезает (отец где-то покупает машину, мать, по-видимому, бесконечно пьет чай). А ведь хотелось бы узнать, что стало с родителями, продавшими единственную дочь в угоду чему-то до конца не определенному. Как вообще получилось, что у такой умной, талантливой и верующей девушки родители с двойными стандартами и талантом переобуваться в воздухе? Как на их выбор реально влияло общество? Какие были последствия? Ответов на эти вопросы в фильме нет, но есть мучения родителей ужасного ребенка, почти что «Омена» во плоти.

Про него несколько слов отдельно. Персонаж насильника - это типичный сынок влиятельного папы, который привык к безнаказанности. До того, как в него что-то вселяется, он уже был не очень хорошим человеком, поэтому не понятно, зачем было устраивать борьбу за его душу? Сюжетная линия, в которой он сам сошел с ума и поубивал всех в доме, кажется ровнее и логичнее, но сцена с экзорцизмом однозначно снимает вину с убийцы и превращает всю историю мести в историю борьбы бога и дьявола за бессмертную душу человека.

Но даже если авторы и хотели говорить о духовности и бездуховности, вести религиозный разговор со зрителем, у меня вопрос - зачем было постоянно перескакивать с одной формы на другую.

Демонстрирую, следите за руками. После довольно неплохой завязки, ведущей к социальной драме, авторы переключаются на мистику. Появляются мухи, мать видит всякое непонятное, невестка не выходит из комнаты, скримеры и попытки саспенса заставляют ерзать на стуле. Однако мистический закрытый саспенс (когда никому ничего не известно, но страшно) становится открытым: зритель понимает, что девушка мертва, а персонаж не может с этим смирится. Мы находимся в голове сумасшедшего, его семья в опасности, и это уже триллер. На самом деле это очень интересный поворот, в какой-то момент я даже обрадовалась, что авторам удалось меня обмануть. К тому же оказывается, что падеж скота был не причиной проклятия, а всего лишь схемой рэкета от местного акима. Ужас реальности всегда страшнее ужаса, связанного с потусторонней силой.

Но затем в кадр снова врывается мистика: мать бежит к мулле, мулла изгоняет дьявола (при этом не сказать, что это было эффектно, а как по мне - слишком долго). В итоге злодей не жарится в аду, не остается в агонии осознания совершенного, а спокойно сидит в психиатрической больнице и разговаривает с покойным отцом. Это, конечно, не happy end, но и не финал для социальной триллер-ужастик-драмы.

Ответить на вопрос - реально ли потусторонние силы владели человеком и совершали все ужасы или это человек и общество вокруг него было настолько больным - авторы не удосужились. Решай мол сам, дорогой зритель. Тонко.

Во-вторых, снова cherchez la femme!

Судя по фильму, во всех неправильных, грешных и преступных решениях мужчин виноваты женщины. Жертва слишком красива, поэтому на нее обращает внимание насильник и поджидает ее, когда она после выпускного балла идет с подругой по безлюдной дороге. Ни одноклассники, ни родители не беспокоятся о безопасности девушки, при этом все знают, что по аулу расхаживают пьяные переростки.

Судьба героини разрешилась в коротком клипе, а раскрытие персонажа - это не обязательно

Другие две женщины-виновницы - это матери. Мать жертвы уговаривает мужа продать дочь, чтобы, якобы, уберечь себя от позора. Выдать замуж «испорченную» не получится, а «ұят» не даст спокойно жить в обществе. Принципиальный поначалу отец в итоге стоит в двумя пачками денег и разбитым сердцем. Мать же насильника упрекает мужа в том, что он, мол, ничего для сына не делает и даже не хочет спасти преступника от тюрьмы. Какой же он после этого отец? Вот и получается, что мужчины не виноваты, они просто подчиняются воле коварных и глупых женщин.

Я надеюсь, вы понимаете, что в предыдущем абзаце сарказм, но на всякий случай предупреждаю вас об этом. Вообще в фильме, как и в большинстве казахстанских киноработ, женщины выполняют функцию мебели. Даже центральный персонаж фильма, которой должны сопереживать зрители, не раскрывается, а остается красивой картинкой, просто причиной начала всех событий. Тут могла быть любая другая девушка, ничего не поменялось бы. Просто функция.

В-третьих, что там с обществом-то?

А вот к обществу должно было бы быть больше претензий. В трейлере была сцена с падежом скота, и я надеялась, что все сообщество аула почувствует на себе проклятие или силу потустороннего присутствия. Но нет - все основное действие происходило в одном доме, соседи с осуждающим видом появляются в клиповой нарезке, символично обозначая реальность опасений матери жертвы. А единственными, опять-таки, символичными образами общества остаются участковый (бессильная правовая система Казахстана) и мулла («рояль в кустах» или «Deus ex machina», как вам больше нравится). Оба эти персонажа до определенного момента абсолютно хладнокровны к судьбе девушки, они не пытаются ей помочь, не делают ничего, чтобы спасти ее от ужасной несправедливости, но в финале оба оказываются в белом пальто, а один даже становится героем-избавителем.

В-четвертых, вы либо оденьтесь, либо перестаньте молится

Когда автор не разбирается в форме и лепит монстра из разных жанров, это не так страшно, как то, что автор не разбирается в проблеме и через свой фильм пытается говорить на важные темы криво-косо, без попытки разобраться до конца. Посыл автора о том, что безнравственность и отсутствие святости и искренности в традициях приводит общество к разложению, понятен, но не вяжется с самой историей.

Актеры играют замечательно, к ним вообще никаких претензий

Еще раз обратимся к символическим обозначениям персонажей: подруга жертвы - это обычное окружение, которому девушка сразу стала неинтересна (безразличие); участковый - это закон, который никого не может защитить, потому что он родственник и ставленник преступников (бессилие); мулла - это религия, которой самое главное, чтобы все делали вид, что счастливы и вели себя хорошо на людях (лицемерие); аким - это власть, которая всегда старается всех обмануть и захапать больше богатства (алчность).

Да, такое общество можно назвать бездуховным. Что делают авторы, чтобы предложить свой вариант исправления такого больного общества? Как по мне, обращаются к меньшему из зол - к вере. Проблема в том, что высшие силы, какими бы они ни были, особенно в фильме, снимают ответственность с человека и дают возможность избежать наказания в покаянии. Это то же самое, когда участковый при первом обращении в связи с домашним насилием грозит пальчиком и уходит, оставляя жертву наедине с насильником.

Техническая сторона фильма - прекрасна, и от этого еще обиднее, что сама история подкачала

То, что закон и власть не на стороне человека, мы знаем, но можно хотя бы в фильме подарить надежду?

Ну и в-пятых, пугает не сюжет, а риторика

Когда я иду на фильм ужасов, мне хочется напугаться. Фильму «Дәстүр» это удалось сделать, поэтому я так долго не могла сформулировать свои к нему претензии. Фильм пугает, но не тем, что в нем показано, а тем, как этом показано. Жертва сексуализированного насилия становится пассивным персонажем; насильник оказывается просто несчастным, в чье тело и разум поселяется демон; родители, отдав дочь замуж, спокойно живут, не переживая о том, что там с ребенком; люди на свадьбе спокойно поздравляют молодых и говорят банальности, хотя все знают о беззаконии.

В кино нет воровства, есть талант присвоения

Может быть, авторам кажется, что они высказались точно и недвусмысленно, смело и актуально. Я бы сказала, что они говорят сумбурно, непонятно и слишком упрощенно, ссылаясь на религию, о которой у нас говорят тихо, чтобы никого не напугать, не обидеть и не попасть под пристальный взгляд «Большого брата». Наверно, это смело, но точно не обдуманно. Давайте иногда пользоваться серыми клеточками, прежде чем говорить о действительно важных темах.

В итоге трагедия безнаказанности насильника остается незавершенной, потому что мести как таковой не случилось, а зло просто растворилось и, кажется, снова забылось.

P.S. Есть в фильме и хорошее. Во-первых, как я всегда говорю, сам факт того, что кто-то начинает говорить (в силу своих возможностей) о серьезных темах - это уже хорошо. К тому же не перестает радовать техническое развитие кинематографа в Казахстане. Операторская работа и звук заслуживают внимания и поощрения. Актеры убедительны в своих ролях, даже когда происходит что-то нелогичное, они выглядят вполне гармонично.