Слушание по уголовному делу в отношении 51-летней Жулдыз МОЛЖАГИТОВОЙ должно было начаться в суде № 2 Костаная 16 января. Однако в суд подсудимая не явилась.

Адвокат подсудимой заявил, что она находится в Центре психического здоровья

Согласно обвинительному заключению, Молжагитова обещала клиентам продать по сниженной цене квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала. Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге.

- В начале января у Молжагитовой был стресс, - пояснил адвокат ее неявку в суд. - 12 января ее сбила машина, на фоне этого стресс повторился, получился рецидив, поэтому сейчас она находится в областном Центре психического здоровья. Телефонами там не разрешают пользоваться, поэтому принять участие онлайн она тоже не может. Справок пока нет, потому что ДТП произошло недавно, но я все подготовлю.

- За последние 1,5 года она уже и спину ломала, и ноги, и в ДТП попадала, - возмутились потерпевшие. - Может, это такой хитрый ход?

- Такие трюки у нас не пройдут, - заверил судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - Мы запросим все документы по ее лечению. И дело слишком серьезное, чтобы увиливать.

Процесс отложили на 25 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ