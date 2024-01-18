Главное судебное разбирательство по делу жительницы города Тобыла 38-летней Алены ФЕДОТОВОЙ началось в суде № 2 Костаная 17 января.

Туроператор обвиняется по 70 эпизодам с размером ущерба от 250 тыс. до 5 млн тенге

Она обвиняется в том, что, пользуясь доверием своих клиентов, заранее брала с них деньги на туры в разные страны мира, но в итоге люди никуда не летели. Самым неприятным для туристов было то, что в некоторых случаях, по версии обвинения, Федотова до последнего обещала, что тур состоится.

- Клиенты прилетали в Астану или Алматы, из которых был вылет в другие страны, и по факту узнавали, что билеты на поездки не выкуплены, - сообщила в обвинительном заключении прокурор Динара ДОЩАНОВА. - В некоторых случаях она оплачивала перелет в одну сторону, а обратный не оплачивала. Либо оплачивала перелет туда-обратно, но не оплачивала проживание в отеле. Если туристы путешествовали семьей, то могла жене оплатить полный перелет, а мужу не оплачивала обратный перелет или проживание в отеле.

Когда люди узнавали об этом по факту и начинали звонить подсудимой, она не выходила на связь.

Всего по делу проходят 70 потерпевших, поэтому чтение обвинительного акта длилось полдня. Согласно обвинению, клиенты не только доверяли Федотовой, но и рекомендовали ее родственникам, друзьям и знакомым, потому что до этого не раз пользовались услугами туроператора, все было нормально. Суммы ущерба - от 250 000 тенге до 5 с лишним миллионов тенге.

Свое отношение к предъявленному обвинению Федотова пока не выразила.

Очередное заседание назначено на 23 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ