Ими с предпринимателями области поделились депутаты парламента от партии «Республика» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ и Динара ШУКИЖАНОВА. Тема животрепещущая, высказывались о ней бизнесмены региона эмоционально и образно. Что интересно, работают люди в разных отраслях и опыт предпринимательский у них разный, но мнения о том, насколько нелегко работать с одним из главнейших для бизнеса законодательств, совпадают.

Депутаты и предприниматели привели примеры сложностей в работе с налоговым законодательством

«Потеряем бухгалтера как профессию»

Такой мрачный прогноз сделал директор ТОО «Научно-производственное предприятие «Инвент-Плюс» Владимир СЕМЕЙКИН, у которого опыт работы в бизнесе около 30 лет.

- Смотрю на своих бухгалтеров и думаю, что они точно своим детям скажут, чтобы в эту профессию не шли. До чего там все стало сложно. Мне, честно говоря, их жалко, - сказал он, - и без конца все меняется. В целом кодекс сейчас - какое-то орудие для уничтожения бизнеса, настолько он нелогичен. У нас есть крестьянское хозяйство, занимаемся выращиванием овощей. Согласно ст. 703 п. 1 мы платим налог с реализации, чего все долго добивались как самого справедливого варианта. Однако при этом налогом облагаются субсидии. Где логика? Государство помогает предприятию и при этом сумма помощи - повод взять с нас деньги. Есть разночтение в законе, при этом налоговые органы трактуют его исключительно в пользу государства... Когда мы просим дать нам разъяснение, то налоговый инспектор ничего не говорит. Шлем вопросы в письменном виде и получаем бумагу со ссылками на статьи Налогового кодекса. По-моему, сейчас этот закон - сплошные ребусы для самих сотрудников службы госдоходов, а для бизнеса тем более. Я в предпринимательстве достаточно давно и по опыту знаю, что в налоговой сфере если что-то меняется под лозунгом «Будет легче и проще», жди усложнений.

Шесть вместо четырех

Коллегу поддержал директор ТОО Агрофирма «Каркын», член ассоциации сельхозпроизводителей Костанайской области Еркин БУКАНОВ. Производство в ТОО диверсифицировано, но все - в сфере сельского хозяйства.

- Неделю назад мы у себя в компании проанализировали трансформацию штатного расписания, - рассказал предприниматель. - За 15 лет в растениеводстве штат механизаторов, водителей, ремонтников сократился в 4 раза. Что демонстрирует как раз эффект освоения современного оборудования, внедрения цифровизации. В животноводстве в 1,5 раза сократили количество работников, несмотря на то, что поголовье выросло в 2,5 раза. Тоже сокращение достигнуто за счет внедрения современных технологий, высвобождающих персонал. Там, где у нас ведется внутренний учет, остался один специалист. Теперь угадайте, что с бухгалтерами? Обязанности по уплате налогов, подготовке отчетности, отчислению обязательных платежей в бюджет не дали возможности сократить в этой службе ни одного человека. Наоборот. Было 4 бухгалтера, теперь работает 6. К чему идем?

Нужна сервисная модель

- В парламент я пришла с опытом реального ведения бизнеса. Естественно, когда бываю в Костанайской области, еду к нам на завод, - высказалась мажилисмен Динара ШУКИЖАНОВА, еще недавно вице-президент «АгромашХолдинга», финансист по образованию, когда-то начинавшая карьеру с бухгалтерской работы, - приехала в этот раз, обсуждаем дела, и мне коллеги говорят, у нас сейчас 60 бухгалтеров. Я им: «Да вы с ума сошли. Надо сократить!» Они мне как начали рассказывать о том, сколько у них проблем и как работают, так я в конце уже была убеждена, что надо нанять еще 30. Это, конечно, неправильно. В налоговой сфере должен быть внедрен сервисный подход. Чтобы, как с продуктами Kaspi, всем было просто и удобно работать. Они же такие, что любая бабушка разберется. Министерство финансов и Министерство национальной экономики обещали, что с момента, когда мы начнем обсуждать новый Налоговый кодекс РК, к этому процессу будут привлечены специалисты, которые сумеют обеспечить конечному продукту сервисность и доступность реализации. Мы будем подключаться к процессу активно, так как пришли из реального бизнеса.

Пока цели другие

С тем, что налоговое законодательство чрезмерно усложнено, согласен и мажилисмен Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. У него есть предложения по налогообложению в сфере сельскохозяйственного производства.

- Что касается сельхозников, то, думаю, надо стоять за единый аграрный налог. Такой простой, чтобы любой фермер на бумажке столбиком иди на калькуляторе быстро смог его для себя посчитать, - сказал депутат, - это предложение еще чем важно для государства, оно поможет ликвидировать тех, кто набрал земли и помаленьку, кусками сдает ее в аренду, деньги получает, и все. А когда арендодатель сам обязан будет платить с каждого гектара, он обязательно задумается... И вот еще о чем хотел сказать: во многих государствах налоговая служба - это служба для информирования и обучения налогоплательщика выполнению его обязанностей перед государством. Это главная цель. Карательные меры только потом. А у нас цель изначально поставлена другая - найти нарушение, что просто при таком сложном налоговом законодательстве, наказать, оштрафовать. Подход надо менять. Что касается сервисности, тот вариант, который мы, как депутаты, уже видели, - это реально усложнение и без того сложного варианта. Конечно, на уровне концепции. Мы будем биться, в таком виде не пропустим.

Фото пресс-службы НПП