Один из популярнейших рецептов пирожных без выпечки. Имеет, наверно, сотню вариантов. И пределов для трансформации нет. Делают и с медом, и с растопленным шоколадом, и с включением цукатов, сухофруктов, орехов. Одна из разновидностей - шоколадная «колбаса» с кусочками печенья, имитирующими шпик. А наша «картошка» - с ромом.

Пирожное «картошка» - один из самых быстрых и простых десертов

Прислала наш пользователь Mariya. Рецепт - с русскоязычного сайта, продукты - австрийские. Набор простой: сливочное масло, сгущенное молоко, сухое рассыпчатое печенье, взято было то, что все-таки ближе к галетному, а не песочному, ибо жира в массу для пирожного и без того щедро кладут. Еще нужны какао и ром.

Печенье измельчить, масло растопить, в масло влить сгущенку, перемешать до полной однородности, туда же влить немного рома.

Соединить с мелкой крошкой из печенья, очень хорошо перемешать.

Дальше уж совсем просто, сформировать продолговатые «картофелины», обвалять в какао и отправить ненадолго в холодильник. Это вот прямо базовый рецепт.

Из опробованных вариантов на его основе вкусный, когда обычную сгущенку заменяешь вареной. Она гуще, можно в массу поэтому добавить немного больше рома. В свое время был опробован и оценен вариант со сгущенным кофе. Это вообще интересное сочетание в десертах - кофе и какао.

Дальше - если вариант пирожного с добавлением спиртного покажется вам удачным, то можно ром заменить ликером. Мы вот на Новый год дегустировали «Драмбуи» (Drambuie), ликер на основе шотландского виски, настоянного на специях и травах. Рюмочка такого очень облагородит «картошку», хотя, безусловно, он хорош и без нее.

Ремарка. На сайте, откуда взят рецепт, написано, что получается 16 пирожных. Ну, наверно, мелких. Нашего привычного размера получается штук 10, максимум - 12.

Ингредиенты

300 г печенья, 100 г сливочного масла, 200 г сгущенки, 2 ст. л. рома, 3-4 ст. л. какао для обваливания.

Фото Mariya