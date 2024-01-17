Налоговикам нужно определиться, кого они ищут: тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает, отметили депутаты, передает Informburo.kz.

Депутаты партии "Ак жол" потребовали пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов.

В своём запросе к министру финансов Ерулану Жамаубаеву депутат Аскар Садыков отметил, что в партию поступают многочисленные обращения предпринимателей по поводу введённого с 1 января фискального контроля мобильных переводов.

"Ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек. Теперь же обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам – отдельно. Соответственно, предприниматель, работающий на упрощённом режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это ведь значительные суммы для малого бизнеса: вместо 3% придётся платить 6%", – сказал Аскар Садыков.

Другая проблема, как он отметил, заключается в комиссиях банков за приём безналичных платежей через POS-терминалы, которые доходят до 2,8%. В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%.

По словам депутата, заставляя работать предпринимателей через POS-терминалы, налоговые органы лоббируют интересы банков. При этом обещанная Нацбанком национальная платёжная система так и не появилась.

Депутат подчеркнул, что заявления налоговиков о запрете приёма наличных платежей нарушают требования закона "О платежах и платёжных системах", по которому наличные и безналичные платежи являются равноправными.

"Малый и микробизнес – это не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют деньги из бюджета и не выводят в офшоры. Если такой предприниматель даже уклонится от налога на 5000 тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес. При объяснении налоговые органы делают упор, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к Налоговым органам, кого вы всё-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров, или тех, кто просто выживает?" – добавил Аскар Садыков.

От такого контроля, подчеркнул депутат, страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Таким образом налогами облагают тех, кто еле сводят концы с концами. Этим гражданам, считает мажилисмен, проще перестать работать и получать социальную помощь от государства.

Введённый контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве, заключил Аскар Садыков.

В демпартии "Ак жол" потребовали пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учётом интересов и предпринимателей, и населения, и государства.