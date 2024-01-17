Во время празднования Крещения Господня православные жители Костаная смогут посетить литургии в Константино-Еленинском кафедральном соборе. После них будут освящать воду. Набрать крещенскую воду костанайцы смогут не только в кафедральном соборе, но и в двух храмах.

Фото из архива "НГ"

- Крещение Господне – праздник, в который православный мир вспоминает крещение Спасителя в водах Иордана, - отмечают в информационном отделе Костанайской епархии. - По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра богослужения будут совершаться в Константино-Еленинском кафедральном соборе.

18 января, 8:00 – Крещенский сочельник. Литургия. Освящение воды. 16:00 – Всенощное бдение.

18-19 января, 22:00 – Божественная литургия. Освящение воды.

18 января, 22:00 - Освящение проруби в районе городского пляжа.

- Погружение в проруби не является способом очищения от грехов или крещением. Купание в иордани – благочестивая народная традиция, не имеющая отношения к Таинствам Крещения и Покаяния, - напомнили в епархии.

В собор за святой крещенской водой можно будет прийти 18 и 19 января. Во избежание скопления людей раздача святой воды будет организована на территории собора в трёх местах: в здании собора, в старой Константино-Еленинской церкви и в церковной лавке. Также святую крещенскую воду можно будет набрать в храме Архангела Михаила и Свято-Никольском храме Костаная.