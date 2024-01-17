Теперь скорость автотранспорта, едущего из областного центра в Тобыл и обратно, не должна превышать 60 км/ч. Знаки на дороге установили вчера, 16 января. Раньше максимальная разрешенная скорость на этом участке составляла 90 км/ч.

- Данное решение было принято в связи с увеличением количества ДТП, а также для обеспечения дорожной безопасности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Только за прошлый год на вышеуказанной автодороге произошло 40 ДТП, в которых 2 человека погибли, 8 получили травмы. Во всех случаях был причинен материальный ущерб.

В ведомстве призывают водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, предписанный дорожными знаками.