Средняя высота снежного покрова в регионе составляет 20 см при норме 16 см. Запас воды в снеге в среднем по области чуть выше нормы: 52 мм против 43 мм. Глубина промерзания почвы - от 25 см до 120 см.

Фото Олега ПАКА

Об этом на совещании в облакимате сегодня, 16 января, сообщил начальник ДЧС по Костанайской области Кайрат КАСЫМ.

Он напомнил, что в период паводка 2023 года на территории области произошло подтопление 47 жилых домов: в селах Карамырза (35), Молодежное (1), Железнодорожное (8) и Восток (3). Зафиксировали 19 случаев переливов и размывов дорожного полотна. Без автомобильного сообщения оставались 3 села: Екидын, Актас (в подчинении акимата Аркалыка) и Герцено (Карасуский район).

Весной и летом построили 3 жилых дома для постарадавших в паводок 2023 года и проводили инженерные работы по подготовке к паводку. Возвели 2 дополнительные земляные насыпи вокруг двух сел, создали 2 искуственных водоотвода шириной 4 м, провели восстановительно-ремонтные работы на 13 водопропускных сооружениях, очистили 2 500 водопропускных сооружений и более 35 км ливневой канализации, укрепили две плотины общей протяженностью 700 м.

Кадр из видеотрансляции

- Восемь гидротехнических сооружений (ГТС) расположены вблизи девяти паводкоопасных населенных пунктов, - проинформировал Кайрат Касым. - Только на пяти ГТС имеются локальные системы оповещения. Их радиус действия не обеспечивает оповещение всех ниже расположенных населенных пунктов. Согласно законодательству, собственник объекта должен обеспечить оповещение на всю возможную зону распространения ЧС. Учитывая, что семь из восьми ГТС принадлежат "Казводхозу", предлагаем проработать вопрос установки оповещения в зонах возможного затопления этих сел.

Всего на территории области 98 ГТС. По итогам комиссионных обследований 2023 года состояние 10 некрупных дамб, находящихся в коммунальной собственности, неудовлетворительное, причем 5 из них могут представлять угрозу подтопления населенных пунктов. Еще 12 населенным пунктам угрожают ГТС, находящиеся на территории РФ.

- Имеется взаимодействие с российскими коллегами - это оповещение дежурных служб. Однако в самих населенных пунктах оповещение отсутствует, - сказал Касым.- Учитывая, что скорость волны, в зависимости от степени прорыва, может достигать от нескольких часов до нескольких суток, мы предлагаем: пока не найдем средства на серьёзные устройства оповещения, прибегнуть хотя бы к локальным системам. Мы эту тему мониторили, стоимость одной такой системы - от 400 000 тенге до 1 млн. Можно установить обыкновенный микшер, микрофон и колонки, в зависимости от того, сколько домов находится вблизи выхода рек из берегов. Тогда ответственное лицо, либо аким, получив сигнал об угрозе прорыва, мог бы оповестить население о необходимости эвакуироваться. Хотя бы на первых порах можно обойтись этой мерой.

На сегодня из населенных пунктов вывезли более 90 000 кубометров снега. Всего на очистку снега этой зимой выделили 2 млрд 245 млн 111 тыс. тенге - на 11,8 % больше, чем в предыдущий зимний период.

- Для предупреждения и ликвидации паводков заготовлены запасы в объеме 158 тонн ГСМ, 60 200 штук мешкотары, 9072 тонн инертных материалов, - отметил Кайрат Касым. - С 17 января в паводкоопасные населенные пункты будут выезжать группы для комиссионного осмотра и оценки готовности к предстоящему паводку.

На проведение взрывных работ в 6 районах области выделили 62,5 млн тенге, на оказание услуг по космическому мониторингу - 6,5 млн тенге, конкурсные процедуры начались. Созданы группировки сил и средств службы гражданской защиты общей численностью 2 827 человек, 1 375 единиц техники, 276 мотопомп, 108 плавсредств. Чрезвычайный резерв составляет 1 млрд 550 млн тенге.

Практическую отработку действий при возникновении чрезвычайной ситуации проведут 8-9 февраля в ходе командно-штабных учений «Коктем». Учения пройдут в новом формате - без парадных построений. В их рамках окажут помощь инвалидам и пожилым людям в очистке от снега придворовых территорий.