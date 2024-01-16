Название пока условное, но именно оно фигурирует в объявлении на сайте госзакупок, где за разработку ПДП участникам конкурса предлагается 17,8 млн тенге. Заказчик разработки проекта - отдел архитектуры.

На сегодня в Костанае уже разработаны и утверждены 17 ПДП и 4 проекта застройки на общей площади 2 123 га, из них 7 были подготовлены частными застройщиками.

В разработке находятся 3 проекта детальной планировки и 1 проект застройки на площади 146 га. 3 проекта разрабатываются частными застройщиками – это ЖК «GreenPark» в границах улиц Победы-Бородина-Назарбаева, ТОО «Largo-Winch» в границах улиц Киевская - Узкоколейная, ТОО «ВА-groupconstruction» разрабатывает проект застройки в границах улиц Карбышева-Чкалова.

А уже названный ПДП «Наримановки» будет выполнен на бюджетные деньги.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- ПДП будет разработан в рамках реализации генерального плана города в границах улиц Л.Беды - Абая - Әбілсай - Тобольская – Красный кузнец (район Наримановского рынка), на площади 120 га, - сообщила 15 января на аппаратном совещании руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - В настоящее время идут конкурсные процедуры. Предполагаемый срок реализации разработки и утверждения ПДП - июль 2024 года.

Отметим, что в указанный район входит и Наримановский рынок, судьба которого для властей ясна. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ уже не раз говорил, что рынок себя «изжил». Повторил это и на очередном аппаратном совещании.

Фото Ксении РЕБИК

- На днях во время объезда города ещё раз обратил внимание, что там процентов 15 торговых мест только занято, - сказал аким, - даже машин вокруг не стоит столько, сколько раньше.



И добавил, что на месте рынка будет школа. Решается, на сколько мест - 600, 900 или 1200. Сроки сноса и начала строительства власти пока не называли.

Одна из причин того, почему именно учреждение образования решено разместить на этой территории, говорилось на совещании, это плотная жилая застройка района Жана кала, где нет социальных объектов, и прогнозируемый рост населения в связи с будущей застройкой района Наримановка.

Со своей стороны торгующие считают, что именно сейчас делать выводы о наполняемости рынка некорректно.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы тут еще живые, несмотря на то, что нас давно обещают снести. Особенно по понедельникам пугают: то на телевидении об этом говорят, то в Инстаграме что-то появляется... Чего сегодня фотографировать закрытые бутики? - обратились к корреспондентам «НГ» 16 января хозяйки нескольких работающих торговых точек. - Во-первых, люди потратились на Новый год, Рождество. Не с чем идти за покупками. Во-вторых, морозы какие стоят. Зимой вообще народа меньше на рынок ходит. К 1 марта будет движение... Мы тут остались самые стойкие. И не хотим лишиться своих рабочих мест. Аренда посильная, вещи продаем хорошие - не хуже, а лучше, чем во многих торговых домах. Между прочим, есть наши коллеги, которые в свое время поддались на разговоры, что рынок разгонят, ушли, бутики разобрали, встали в торговых домах, а теперь звонят и спрашивают, как у нас дела. У них-то не очень, аренда в капитальных магазинах - больше 100 тысяч, дохода нет...

Чего хотели бы наримановцы? Чтобы их не выпнули, а предоставили торговые места. В частности, просят сделать крытый рынок ангарного типа. В пример приводят алматинские рынки. Еще очень интересуются, почему городским властям нисколько не мешают вещевые торговые ряды вокруг продовольственного Зеленого базара, а Наримановка - как бельмо на глазу. Говорят, что на этом старейшем рынке Костаная сейчас около 400 торгующих.

Кстати, на аппаратном совещании аким города сказал, что необходимо вести с людьми на рынке разъяснительную работу, готовить к изменениям. Судя по сегодняшнему настрою, торговцы и сами хотят пояснений насчет своего будущего. И предложения на эту тему имеют.