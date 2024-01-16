Перечень прозвучал 15 января на аппаратном совещании в городском акимате. Список может заинтересовать не только жильцов, но и предпринимателей, ведь после ремонта входные группы бизнес-объектов должны будут соответствовать дизайн-коду города.

Дом на ул. Дощанова, 135 один из тех, где планируют капитальный ремонт / Фото Андрея СКИБЫ

- В текущем году будут капитально отремонтированы 16 многоэтажных жилых домов: по проспекту Абая, 26 корпуса 1, 2, 3; проспекту Абая, 151; улице Майлина, 41, 43; проспекту Аль-Фараби 32, 85, 91, 93; улице Баймагамбетова, 162; улице Дощанова, 133 А, 133 Б, 135; улице Тәуелсіздік, 2 А, 2 Б, - перечислила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Если пройтись по адресам на местности, то видно, что в большинстве этих домов на первых этажах расположены кафе, магазины, салоны, небольшие мастерские.

В доме 133 Б на ул. Дощанова много бизнес-объектов на первом этаже / Фото Андрея СКИБЫ

- При проведении ремонтных работ будут даны рекомендации субъектам всех форм собственности о приведении согласно рекомендаций в единый архитектурно-художественный стиль фасадов и входных групп объектов, - добавила руководитель отдела.

В домах на ул. Майлина на первых этажах также много торговых точек / Фото Ксении РЕБИК

Рекомендации сведены в дизайн-код города. Пример соответствия ему - отремонтированный дом, где башня с часами на проспекте Аль-Фараби. Одно из основных требований к внешнему виду многоэтажек - ликвидировать пестроту и беспорядочность при расположении на фасадах вывесок.

Эти рекомендации попросят учесть и хозяев бизнес-объектов, расположенных еще в 30 многоэтажках Костаная, в которых власти планируют провести текущий ремонт. Адреса: пр. Аль-Фараби, 92, 98, 100, 101, 128, 130, 132, 121/1, 136, 138; пр. Кобыланды батыра, 10, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. Текстильщиков, 15, 17, 18, 19, 23; ул. Киевская, 26.