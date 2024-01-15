С первых дней нового года в областном центре ухудшилась ситуация с вывозом мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в iQomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним - 7 дней.

Работа ТОО «Тазалык-2012» заметно осложнилась еще в прошлом году. По данным того же Ситуационного центра, если за весь 2022 год было около 770 обращений, то за 2023 год - более 4 095.

- Начало этого года - еще хуже. И негабаритный мусор лежит на площадках, который должен вывозиться по договорам с ПКСК, ОСИ, и просто бытовой не вывозится, жалуются люди из микрорайонов Береке, Юбилейный, с адресов по ул. Темирбаева, Воинов-Интернационалистов, Баймагамбетова, - перечислил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Коммунальщики ссылаются последовательно на обледенение, мороз, бураны. Про погоду понятно. Все взаимосвязано. Но дело не только же в этом. Я читал вашу справку - машины стоят в боксах, потому что не хватает водителей. Зарплата в принципе у вас немаленькая, показываете 350-370 тысяч тенге. Неужели нельзя набрать на такие деньги людей?

Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ ответил, что «не идут».

- Кроме того, из-за буранов часть машин занята не вывозом мусора, а сначала очищает от снега контейнерные площадки и подъезды к ним, - сказал он.

Аким напомнил, что с 2018 года предприятие отдано в доверительное управление, но ситуацию это не оздоровило. Парк машин имеет износ около 70%, проблема с кадрами не решается.

- Вы же вкладывать что-то должны в развитие, обновлять технику, от вас зависит санитарное состояние областного центра, - подчеркнул аким. - Я основную причину вижу в том, что вы монополисты. Нет альтернативы, как бы вы ни работали.

Осложняет положение дел и то, что 30% населения в Костанае за услуги по вывозу ТБО не платит, договоры с ТОО не заключили, и эффективных мер воздействия на таких жителей нет.

Фото Галины КАТКОВОЙ