Проблема не теряет актуальность. На аппаратном совещании в городском акимате сегодня, 15 января, говорили о штрафах для бизнеса, о том, чьи машины рискуют попасть на штрафстоянку, о темпах очистных работ по договорам.

- Несвоевременно чистим, несвоевременно вывозим, на это люди постоянно жалуются, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вчера был очередной объезд, вроде все работают, механизмы, люди - все на улице. Но это не должно быть в ожидании объезда. Так должно быть постоянно... Вчера неплохо поработали, но в основном снег «растолкали». Даже в центре есть колейность, надо убирать. И вывозить везде... В прошлый раз сроки вам давали - на «троечку» еле натянули исполнение. Почему не успеваете? Потому что техники меньше, чем заявлено у вас в договорах. Мне справку дали, как вы нанимали технику. Это, мне кажется, надо еще перепроверить... По ваши данным, привлеченной техники плюс к вашей собственной работает 75 самосвалов, 5 погрузчиков, 8 грейдеров. И все равно жалоб много. Микрорайоны Береке, Юбилейный жалуются, частный сектор... Вчера меня убеждали в один голос, что за три дня нереально убрать город полностью. Тогда так: надо, чтобы за три дня - среда включительно - все улицы вплоть до проулков должны быть расчищены, чтобы везде был проезд. До субботы включительно вывозите. В воскресенье мы с вами проезжаем по городу, еще освещение смотрим, светофоры. Вечерний объезд будет. Принимается? Или я опять что-то неправильно говорю?

Руководители подрядных организаций, как обычно, согласились молча.

Аким еще раз напомнил о проблеме машин, которые владельцы надолго оставляют на проезжей части, в том числе на ночь. Автомобили мешают работе снегоочистительной техники.

- Актируйте, оттаскивайте на штрафстоянку, он на проезжей части стоит. Я могу вам показать, где они стоят. На проспекте Назарбаева есть машины, которые уже снегом закидало, - прокомментировал глава города.

По информации акимата, крупному и среднему бизнесу направлено более 100 уведомлений о необходимости очищать от снега свои территории и вывозить его.

- Не будут делать - с этой недели начнем штрафовать, извещены же, - отметил аким, - методы непопулярные, но других нет. Предприниматели говорят, что они на своих территориях снег складируют... Одолжение городу делать не надо. Весной потечет это все куда?

Фото Галины КАТКОВОЙ