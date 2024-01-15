Фонд предложил внести изменения в правила перечисления взносов на ОСМС, передает Informburo.kz.

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В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) предложили внести изменения в правила перечисления взносов, чтобы обеспечить сохранение статуса застрахованного для работников, находящихся в длительном отпуске, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно закону "Об ОСМС", работодатель обязан ежемесячно вносить отчисления и взносы за социальное медстрахование своих работников. Если в каком-то месяце не производятся соответствующие платежи, статус работника в системе ОСМС теряется. В случае предоставления оплачиваемого трудового отпуска, продолжающегося более месяца, сейчас необходимо распределить платёж за медстраховку по каждому месяцу отпуска, чтобы избежать утраты статуса застрахованного.

Однако в некоторых отраслях и регионах РК возникают ситуации, когда этот платёж не разделяется на месяцы, что приводит к потере статуса застрахованного при обращении за медпомощью. Для решения этой проблемы ФСМС предложил внести изменения в приказ о правилах и сроках перечисления взносов на ОСМС.

"В ФСМС предложили уточнить в тексте документа, что "при начислении (исчислении) дохода на период оплачиваемого трудового отпуска отчисления и взносы перечисляются раздельно по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска", – сообщили в фонде.

Сейчас предложение фонда находится на рассмотрении в уполномоченных госорганах. Если поправку примут, ожидается, что это изменение решит проблему утраты работниками статуса застрахованных лиц во время длительных оплачиваемых отпусков.



