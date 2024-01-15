Авиакомпания Qazaq Air прокомментировала видео с предполагаемым задымлением на борту самолета, вылетавшего рейсом Костанай - Астана, передает Tengrinews.kz.

Кадры из видео/elitar.kz

О задымлении на борту лайнера ранее рассказали пассажиры рейса Костанай - Астана. Рейс выполнялся 13 января. "Вылетали, вдруг под ногами пошел дым. Страшно было вылетать после этого", - написали очевидцы.

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В авиакомпании заявили, что задымления на борту воздушного судна не было. В салон могли попасть пары антиобледенительной жидкости.

"В процессе антиобледенительной обработки жидкость, которой обрабатывается самолет, может попасть в воздухозаборник вспомогательной силовой установки.

На земле вспомогательная силовая установка (ВСУ) обеспечивает самолет электроэнергией и горячим воздухом. Жидкость, попав в газовоздушный тракт ВСУ, испаряется, и ее пары могут попасть вместе с горячим воздухом в салон. Бортпроводники предоставляют информацию пассажирам. Жидкость не представляет опасности для жизни людей", - сообщили в пресс-службе Qazaq Air.