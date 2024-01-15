15 января 2024, 11:19

Каждый из нас, у кого есть стационарный или сотовый телефон, сталкивался с подобной ситуацией. Когда вы хотите дозвониться до сотового оператора или на короткий госномер.

С вами начинает общаться бот (робот - программа). Мужским или женским голосом, имеющим человеческое имя (которое вы впоследствии начнете ненавидеть) и нечеловеческую выдержку. Всё, что они вам скажут, редко кому интересно. За исключением людей, у кого нет интернета. Те же у кого есть интернет, могут найти эту информацию в интернете.

У вас ситуация, о которой бот не имеет никакого представления. Вы хотите общаться с живым оператором. Но не тут то было. Тут нужна выдержка и настойчивость, после которой гадский бот, соединит вас с оператором. Испытание не для слабонервных людей, ибо потом придется идти на прием к кардиологу или психотерапевту. Там тоже не так всё просто – через терапевта (отдельная тема). Вас соединили все-таки с живым человеком. Аллилуйя. Но все операторы заняты. Вам включают музыку, ведь вы прошли все ботские круги ада. Надо успокоиться и расслабиться. Релакс, омрачаемый рекламными вставкам и сервисными предложениями. Так себе релакс, и музыка не очень. Однажды я решил ждать до финала. 14 минут и я сбросил. На другом конце провода ехидно улыбнулась ботская сволочь.

Я понимаю манагеры управления частных компаний, сократили людей и скинули общение с людьми на аутсорс. Купили программу-бот, которая не просит кушать и которая окупилась тысячу раз. Человек не дозвонившись забивает на всё (разные ситуации – потерянные деньги, навязанные услуги и т.д.) или идет в офис (21 век). Потерянное время, потерянные нервы, ну и деньги, если офис не за углом. А в это время манагеры на удаленке в Турции, ОАЕ или подальше, «работают», чтобы сервис стал лучше и лучше. Да куда уже лучше?

Помню когда сайты сотовых операторов только появились, ботов не было. Были нормальные контакты, среди которых – о ужас, были контакты начальства с их емэйлом и даже телефонами. Но видать народ достал их и они решили, что с этим надо что-то делать. И сделали. Всё как они хотели.

Удивительно, что теперь дозвониться на короткий государственный номер, также нереально. Там тоже свой бот. Я убедил бота соединить с оператором с третьей попытки. Она выслушав вопрос, соединила с парнем. Парень перенаправил на городской номер. Они решили на мне заработать, включили музыку, домбру с объявлениями, и забыли меня.

Наверно у нас не должно быть никаких проблем, и соответственно никаких неправильных вопросов. И нам должно хватать общения с ботами. Все-таки 21 век. Я так думаю.