В рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - 1xBet Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» проводил очередной матч в южной столице с местным ХК «Алматы».

Рудненский клуб неудачно начал год, потерпев на старте второго этапа два поражения подряд.

Защитники Валерий Садиков («Горняк») и Никита Скоробогатов («Алматы») у ворот рудненского клуба / Фото instagram.com/hcalmaty

Вначале на льду «Горняк Арены» рудничане минимально уступили преследовавшей его «Сарыарке» (2:3), а затем в столице республики на льду многофункционального ледового дворца «Барыс» ничего не могли противопоставить входящему в лидирующую тройку «Номаду» (3:7). Но при этом рудничане с 44 очками остались на шестой строчке в турнирной таблице. Алматинцы также не изменили свое расположение в турнирной таблице чемпионата после первого этапа и после гостевого поражения тому же «Номаду» и гостевой же победы по буллитам над той же «Сарыаркой» занимали предпоследнее место, набрав 35 очков.

Интересно, что лишь один матч из четырех между «Горняком» и «Сарыаркой», проведенных на первом этапе, завершился в основное время - рудничане со счетом 4:3 выиграли первый поединок на своем льду. Они же стали победителями и во второй встрече, но на этот раз в серии буллитов - 4:3 Б. А две игры в Алматы завершились в овертайме - 4:3 ОТ в пользу хозяев и 6:5 ОТ в пользу гостей.

Пятый очный поединок сезона между «Горняком» и «Сарыаркой», прошедший на площадке Многофункционального ледового комплекса «Халык Арена», состоялся в день, когда казахстанскому хоккею исполнилось 67 лет.

Именно 12 января 1957 года впервые стартовал чемпионат КазССР по хоккею с шайбой, и в этот день в Алматы был сыгран первый официальный хоккейный матч.

Чемпионат КазССР проходил в классах «А» и «Б». Рудненский «Горняк» с 1958 года выступал в классе «Б» вместе со «Спартаком» из Алматы, «Строителем» из Караганды, «Авангардом» из Петропавловска, «Востоком» из Усть-Каменогорска, «Металлургом» из Зыряновска (ныне - Алтай), «Иртышом» из Павлодара, «Севером» и «Строителем» из Жезказгана. А в классе «А» выступали «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Автомобилист» и «Енбек» из Алматы, «Булат» из Темиртау и «Автомобилист» из Караганды. Чемпионаты независимого Казахстана проводятся с 1992 года. Тогда же Федерация хоккея Казахстана официально вступила в Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

Нападающий «Горняка» Владимир Кротов освобождается от опеки игрока «Алматы» Яна Хоменко / Фото instagram.com/hcalmaty

Очень результативной получилась пятиминутка в середине первого периода пятой встречи в чемпионате алматинского и рудненского клубов. Причем хозяева дважды выходили вперед, а гости дважды сравнивали счет. А открыт был счет на 7-й минуте, в составе «Алматы» отличился Егор Кожевников. Ровно в середине периода нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов в зоне защиты хозяев оттянул на себя нескольких игроков алматинского клуба и от левого борта сделал передачу открывшемуся в центре партнеру по атаке Айдару Галимову, который прицельным броском поразил ворота соперника.

Чуть более чем через полминуты после перехвата шайбы в центральной зоне во время атаки гостей Артем Подшендялов вновь вывел «Алматы» вперед. Однако не прошло и минуты, как счет снова стал равным. Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил бросок с близкого расстояния нападающего «Алматы» Сергея Твердохлебова, шайбу подобрал Никита Ляпунов и, совершив из-за своих ворот рейд через все зоны, во второй раз огорчил голкипера хозяев Богдана Нефедова.

А вскоре алматинцы получили шанс в третий раз выйти вперед, после того как на 13-й минуте «Горняк», дважды до этого уже игравший в меньшинстве, остался с тремя полевыми игроками. Одновременно были удалены Владимир Кротов, наказанный за подножку двухминутным штрафом, и Галимов, отправившийся на скамейку штрафников на пять минут за атаку в область головы и шеи. Но рудничане отыграли без ошибок в обороне сначала две минуты в формате «три на пять», а затем еще три минуты в формате «четыре на пять», сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Во втором периоде гости правила не нарушали, а вот хозяева трижды оставались в меньшинстве, и все три раза были за это наказаны. Первое большинство на 24-й минуте реализовал Денис Скатов после передач Александра Куршука и Галимова. На 30-й минуте отличился уже Галимов, оформивший дубль при поддержке Кротова и Скатова. А третье большинство на 36-й минуте реализовал Александр Ханьжин, которому ассистировали Валерий Садиков и Денис Гурьев.

Защитник «Горняка» Иван Гавриленко ведет борьбу за шайбу у борта с нападающим «Алматы» Степаном Штефаном / Фото instagram.com/hcalmaty

После пятой пропущенной шайбы Нефедов уступил место в воротах «Алматы» Филиппу Колесникову, который сумел продержаться 13 минут игрового времени. А ближе к середине третьего периода Кротов, Галимов и Скатов организовали шестую шайбу в ворота хозяев. На этот раз ее забросил Кротов, а его партнеры по атаке записали на свой счет по результативной передаче. За две с половиной минуты до окончания матча второй дубль в матче оформил Скатов, а результативную атаку во второй раз в игре начал Нурек и продолжил ее Юлбарисов. Но и это было не все. За четыре секунды до финальной сирены Виктор Васин, после передачи Гурьева выбежавший вместе с Садиковым против одного игрока алматинцев, поставил точку в матче - 8:2 (2:2, 0:3, 0:3).

- Очень нужная победа, ведь в новый год вошли не очень удачно. Не без ошибок, конечно, но в основном игроки выполнили установку на матч, - сказал после матча главный тренер "Горняка" Сергей НЕВСТРУЕВ. - И есть еще над чем работать перед домашними играми.

А «Горняк», сделавший своеобразный подарок своим болельщикам, до конца января проведет еще четыре встречи, три их которых пройдут в Рудном. В ближайшую пятницу, 19 января, рудненский клуб будет принимать «Торпедо», а 22-го января сыграет на своем же льду с «Иртышом». Затем «Горняк» отправится в Кошетау, где 25 января сыграет с «Арланом», а 30 января вновь в Рудном будет принимать «Хумо».