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Украшения и инструменты сдавали в ломбарды - Кражи на 4 млн тенге совершили жители Костанайской области

Андрей СКИБА

14 января 2024, 16:09 |  Криминал
Двое жителей Костанайского района в течение двух месяцев совершили серию краж на сумму более 4 миллионов тенге. Краденное сдавали в ломбарды Костаная и Рудного. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области
 

Подозреваемые похитили украшения...
 - Разбив окно они попали в две квартиры, откуда похитили деньги и золото, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, взломав замки, выкрали дорогостоящие инструменты с трех строящихся объектов.
 
 
...и дорогостоящие инструменты в целом на сумму более 4 млн тенге
 
В пресс-службе добавили, что по фактам краж начато досудебное расследование. Оба подозреваемых дали признательные показания. Сейчас они водворены в изолятор временного содержания и  понесут уголовное наказание по пяти эпизодам. 
 
В ведомстве также отметили, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за угон автомобилей.
 
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области 
 