Двое жителей Костанайского района в течение двух месяцев совершили серию краж на сумму более 4 миллионов тенге. Краденное сдавали в ломбарды Костаная и Рудного. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области



Подозреваемые похитили украшения... - Разбив окно они попали в две квартиры, откуда похитили деньги и золото, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, взломав замки, выкрали дорогостоящие инструменты с трех строящихся объектов.

...и дорогостоящие инструменты в целом на сумму более 4 млн тенге

В пресс-службе добавили, что по фактам краж начато досудебное расследование. Оба подозреваемых дали признательные показания. Сейчас они водворены в изолятор временного содержания и понесут уголовное наказание по пяти эпизодам.

В ведомстве также отметили, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за угон автомобилей.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области