Драка возле костанайского бара James Bond произошла в ночь с 28 на 29 мая 2023 года. Согласно материалам дела, компания пьяных молодых людей подошла к заведению и попыталась в него попасть.

Охранник Валентин Лысенко получил указание не пускать их от администратора, которая увидела по камерам наблюдения, что мужчины пьяны. Один из посетителей Биржан Жунусов начал конфликтовать с охранником, дело дошло до драки. Сначала дрались один на один, потом подключились брат и друзья Жунусова, которые тоже были сильно пьяными. На защиту Лысенко прибежал ди-джей бара, 24-летний Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых - по версии обвинения, он последним ударил Жунусова и именно от его удара тот упал навзничь на асфальт, что и стало причиной смерти. Согласно выводам экспертизы, у Жунусова была тяжелая степень опьянения.

Фоминых судят за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Но и это обвинение он не признает, утверждая, что защищался от хулиганских действий.

11 января в суде № 2 Костаная посмотрели одно из видео с камер наблюдения, частично зафиксировавших драку. Многие видео, по словам адвоката подсудимого Константина ГЕРАЩЕНКО, просто удалили. На фрагменте, который досматривали в суде, есть момент массовой драки и падения Жунусова на асфальт. Но конкретно понять, кто дерется, сложно. Поэтому каждый трактовал по-своему.

- Вот вы бьете Жунусова несколько раз! - указывали подсудимому родственники и друзья и погибшего.

- Это не я, я прибежал, чтобы их разнять, - возражал Фоминых. - Иначе они бы просто запинали ногами и убили моего друга Валентина Лысенко.

- Вы все давали показания и ни один из вас не сказал, что Фоминых кого-то бил, - заметила в адрес друзей и родственников погибшего судья Алтын БАЙЖУМАНОВА.

Просмотревший видео эксперт Серик АБДРАХМАНОВ сообщил суду много противоречивой информации, но уверено заявил, что смерть Жунусова наступила именно от удара головой об асфальт.

- Удары, которые наносились до этого, сильно не повлияли, а при ударе головой об асфальт произошло сотрясение мозга, он оказался смертельным, - пояснил эксперт. - До этого его же просто били руками, ногами, а не, к примеру, кастетом или другими предметами.

- У погибшего был перелом левой височной кости и кровоизлияние в мозг, - уточнил адвокат Геращенко. - Поясните, как эксперт, как можно, падая на спину, сломать левую височную кость? И даже больше падая на правую сторону, если судить по видео...

- Область соударения может быть сзади, а перелом идет от места соударения уже влево, - ответил эксперт.

- Но по акту же указано, что перелом пришелся как раз на место удара, - возразил Геращенко.

- Кровоизлияние может быть более обширным на мягких тканях 10х15 см, а перелом - всего 3 см, - уточнил Абдрахманов. - Предыдущие удары не нанесли ему существенного вреда, так как не был задет головной мозг.

Геращенко обратил внимание на тот факт, что потерпевшего привезли в больницу в 2 часа ночи, а операцию нейрохирург сделал только в 2 часа дня, хотя была дорога каждая минута. По мнению эксперта, пострадавшего уже вряд ли бы спасли. Но адвокат настоял на допросе в суде врача, проводившего операцию. Его вызовут на следующее заседание.

В суде допросили хостес бара Елену ЩЕРБАКОВУ. В ее обязанность входит встречать клиентов, проверять дресс-код и сообщать, пьяные они или нет.

- Вечером 28 мая 2023 года пришло несколько очень пьяных посетителей, они сразу спросили: "Девочки за деньги есть?" - сообщила Щербакова. - Я приняла решение их не пускать. Но они стали прорываться и подошел охранник Валентин Лысенко. Позже я увидела, что он на улице лежит на земле, а толпа его избивает. Тогда выбежал Игорь Фоминых...

Бывшую администратора бара James Bond Олесю ПЕРЕВОЗЧИКОВУ допросили онлайн, так как сейчас она проживает в Алматы.

Адвокат подсудимого Константин Геращенко допрашивает Олесю Перевозчикову онлайн

- Я сразу увидела по камерам наблюдением, что они пьяные, - сообщила Перевозчикова. - Они все шатались, еле держались на ногах и справили нужду возле бара, а потом стали заходить. Я предупредила охранника Лысенко, чтобы не пускал их, если попытаются пройти.

Под конец судебного заседания жена погибшего заявила о гражданском иске к подсудимому на 30 млн тенге.

Адвокат жены погибшего озвучил иск в суде

- Она осталась без кормильца, с двумя маленькими детьми, - пояснил иск адвокат потерпевшей. - Она не понимает, зачем ди-джей бара полез в драку и убил ее мужа вместо того, чтобы вызвать полицию.

- Я никого не убивал, я пресекал хулиганские действия, в результате которых мог погибнуть мой друг Валентин Лысенко, я защищал его, а также себя и свою честь, - отреагировал на иск Игорь Фоминых.

Он также добавил, что его жене "пришлось выйти на работу", в семье маленький ребенок, много кредитов и обязательств. Судья попросила предоставить справки о заработной плате и наличии кредитов.

Очередное заседание назначено на 17 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ