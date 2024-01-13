Неработающие светофоры - проблема, которая сопровождает Костанай уже много лет. Обычно с наступлением холодов ситуация ухудшается. Не стала исключением и эта зима - «светофорный бум» произошел в декабре уже прошлого года. На аппаратных совещаниях в городском акимате работу обслуживающей светофоры организации постоянно критикуют. Виден ли выход из этого тупика?

Повлияла непогода

С середины декабря на редакционный WhatsApp и в директ instagram-аккаунта стали постоянно поступать жалобы на работу светофоров. Мы попросили пользователей - пешеходов и автомобилистов - обозначить проблемные точки, за сутки они назвали 17 адресов, где в Костанае светофоры не работают либо работают некорректно.

10 января сотрудники ТОО «МСервис КСТ» ремонтировали светофор на перекрестке ул. Баймагамбетова - Павлова

На одну только ул. Баймагамбетова жаловались многократно: на перекрестках с улицами Гоголя, Наримановской, Комарова, Баумана (здесь сообщали, что уже месяц светофор, как гирлянда, мигает). Около магазина № 15 в 9-м микрорайоне не работала кнопка вызова на управляемом пешеходном переходе, через день написали, что отключился сам светофор... Подписчики считают, что с наступлением сильных морозов ситуация ухудшилась. Табло на многих светофорах для пешеходов показывает только фрагменты цифр. Все это создает либо пробки на дорогах, либо аварийные ситуации.

26 декабря буран снес крышу с жилого дома в Тобыле и новогоднюю елку в Лисаковске. Досталось и светофорным объектам: в тот день автор статьи видел, как они перестали работать на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Майлина. Читатели сообщали, что ветром повалило светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» на перекрестке пр. Аль-Фараби с ул. Чехова. 7 января я увидел, что на этом месте табло убрали, а провода аккуратно обмотали вокруг столба, на котором оно висело.

26 декабря. На перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова из-за бурана упали светофор и дорожный знак

А самым опасным и цитируемым в нашем Instagram 26 декабря стал светофор на перекрестке улиц Алтынсарина и Баймагамбетова (на данном участке улицы смыкаются) - он повис на проводах! Нужно отдать ему должное - держался до последнего...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Магия какая-то!

3 января корреспондент «НГ» проехал по адресам, на которые было большее количество жалоб. Самой популярной в этом списке была ул. Баймагамбетова - с нее и начали. На перекрестках с улицами Гоголя, Наримановской и Комарова все работало, такая же ситуация на пересечении с ул. Баумана. Вот только здесь я заметил, что на табло одного пешеходного светофора не работает зеленый сигнал.

Перекресток ул. Баймагамбетова - Баумана. Не работает зеленый сигнал пешеходного светофора

Таксист Арман вспомнил, что на днях видел неработающий светофор на перекрестке ул. Маяковского и Л. Беды. Едем туда... и снова видим рабочий светофор.

Такая же картина на перекрестках ул. Гагарина - Карбышева, Гагарина - Рудненской и Карбышева - Чернышевского. Водитель вспомнил, что часто выходят из строя светофоры на пересечении пр. Назарбаева и ул. Доненбаевой. Едем туда и опять видим рабочий светофор! Магия какая-то!

Но больше всего нас удивил исправный светофор на перекрестке ул. Рабочей - Бородина. Арман рассказал, что буквально час назад проезжал через район ДК «Строитель» и видел, что он не горит.

Проезжая через перекресток ул. Майлина - Пушкина, мы увидели автомобиль аварийной службы, которая чинит вышедшие из строя светофорные объекты. Оперативно, что сказать.

Трое суток на ремонт

В 2023 году договор на текущее содержание светофорных объектов в Костанае заключили с ТОО «МСервис КСТ». В прошлом году выделили на это 53 млн тенге.

- Подрядчик обязан производить замену вышедшего из строя источника света светофора в течение суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля - в течение 3 суток, в рамках утвержденных в договоре объемов, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО.

Он добавил, что жалобы населения на работу светофоров поступают к подрядчику не напрямую, а от службы iKomek, отдела ЖКХ или административной полиции Костаная.

- В случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств в адрес подрядчика направляются претензии, - пояснил Петрухно. - А также правоохранительными органами составляются соответствующие протоколы с штрафными санкциями.

Подрядчик в своем комментарии сообщил: чаще всего в 2023 году поступали жалобы от горожан на работу светофоров на перекрестках Бородина - Шипина (там старый ламповый светофор), Майлина - Победы и Карбышева - «Автовокзал». В прошлом году ТОО установило или заменило светофорные объекты на 19 участках. Срок эксплуатации таких объектов по ГОСТу - 8 лет.

- Насколько хорошо они работают, думаю, можно оценивать из того, что заявок по новым светофорам не приходило, если не считать время, когда производились пусконаладочные работы, - отмечает директор ТОО «МСервисКСТ» Климентий ОХЛУПИН. И добавляет: - Светофорные объекты часто выходят из строя из-за того, что на минимум 80% перекрестков они были установлены более 10 лет назад. В городе осталось также 9 ламповых светофоров, которые установлены больше 15 лет назад, и большая их часть уже пришла в негодность. В начале 2023 года их было 18, но 9 из них мы заменили.

Перекресток ул. Маяковского - Наримановской. Все светофорные объекты работают...

…правда, они здесь еще старые - ламповые, установлены более 15 лет назад

Ламповые светофоры заменили на светодиодные на перекрестках улиц Бородина - Победы, Бородина - Рабочей, Каирбекова - Лермонтова, Бородина - Тауелсиздик, Майлина - Тауелсиздик, Мауленова - Дощанова, Маяковского - Хакимжановой, а также на участках ул. Карбышева - «Автовокзал», ул. Карбышева - «Стеклоцентр».

А вот места, где они еще остались: ул. Гашека - «Антикор», Маяковского - Наримановская, Маяковского - Л. Беды, Алтынсарина - Пушкина, Алтынсарина - Победы, Алтынсарина - Шевченко, Бородина - Шипина, Майлина - Победы и Майлина - Дощанова. Кстати, светофоры на последнем участке в отделе ЖКХ обещают заменить на новые уже в 2024 году, но при условии, если на это выделят деньги из городского бюджета. Когда заменят остальные, подрядчик не знает.

Подрядная организация в прошлом году установила 5 светофоров с кнопкой вызова на следующих участках: пр. Абая - магазин «Магнит», ул. Тауелсиздик - КГПИ, ул. Маяковского - мечеть Аймагамбет кажы Спанулы, ул. Гоголя - Казахско-французский центр, ул. Алтынсарина - Центральный сквер. И 5 обычных светофоров на перекрестках улиц Баймагамбетова - Комарова, Назарбаева - мкр-н Юбилейный, Каирбекова - Шевченко, Дощанова - Летунова и Абая - Лермонтова.

- Одна из основных причин выхода светофоров из строя - отключение электроэнергии, - пояснил подрядчик. - В основном к нам заявки приходят из-за неработающих таймеров, когда на перекрестке не работает одна из 16 панелей. Если поступают заявки, когда перекресток не работает полностью, они отрабатываются в этот же день, остальные - в течение 2-3 дней.

10 января сотрудники ТОО «МСервис КСТ» ремонтировали светофор на перекрестке ул. Баймагамбетова - Павлова. Работу выполнили примерно за 15 минут.

- Мы заменили светофорную и устранили обрыв провода. В среднем на это 30 минут уходит, - пояснил электрик ТОО Темирлан КУЛМАНОВ. - Сейчас отрабатываем заявки. Вообще, сегодня их много: мы были в районе КСК, теперь работаем в центре, тут профилактическая работа на четырех перекрестках.

Он добавил, что количество заявок увеличилось из-за плохой погоды. И подтвердил: зимой работают в усиленном режиме.

- По моим наблюдениям, чаще выходят из строя именно новые светофоры, а старые более практичные, - отметил Темирлан. - А вообще, периодически ломаются и те, и другие.

Фото автора