По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки.

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По решению правительства начата разработка технико-экономического обоснования для строительства магистрального газопровода в направлении Актобе - Костанай.

- Увеличение поставок означает не только газификацию населенных пунктов, которые у нас обеспечены газом лишь на 28 процентов, - сказал аким, - но и строительство крупных предприятий. В частности, завода горячебрикетированного железа в Рудном и сталелитейного в Костанае. Только запуск завода в Рудном даст области 60 млрд тенге налогов в год.

Если о производстве горячебрикетированного железа в области говорят уже лет пятнадцать, если не больше, то будущее сталелитейное предприятие упоминается редко. Теперь - в связи с поручением главы государства «наладить глубокую переработку металлов». В соответствии с ним в области, как сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Назарбек КОНКАБАЕВ, «ведется проработка» 3 крупных проектов по переработке местного сырья. По заводу горячебрикетированного железа, несмотря на давность разговоров о нем, стадия лишь предстартовая - «группой ERG разработан план мероприятий по реализации данного проекта, определяются поставщики технологий, начата разработка технико-экономического обоснования».

Следующий проект - строительство цеха по производству стальной заготовки, реализует его ТОО «ЕвразКаспианСталь» (АО «Caspian Group»). Напомним, завод выпускает арматуру, заготовки для проката везут из РФ. По словам Конкабаева, «проектом предполагается увеличение отечественного содержания в выпускаемом конечном продукте до 97%». Сейчас ведется работа по поиску контрагентов для разработки технического задания и технико-экономического обоснования на строительство и применение технологического оборудования.

Третий проект - строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Маятас (Торгайский регион). Проект реализует ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация». Планирует производить концентрат полиметаллических руд и сплав доре. По данным управления индустриально-инновационного развития, завершен первый этап буровых работ, по ним ведутся лабораторные исследования для уточнения запасов полезных ископаемых. На этот проект у исполнительной власти - большие планы. Ожидается, что новое предприятие обеспечит работой 1 200 человек, заменит таким образом бывшее градообразующее в лице Торгайского бокситового рудоуправления и определит во многом социально-экономическое развитие южных регионов области.