В новогодние дни мясная кухня обычно бывает такой изобильной, что поневоле затоскуешь по еде более легкой. Даже если к религиозным постам отношения не имеешь, хочется приготовить что-нибудь без животных жиров и белков. Можно, конечно, овощной салат. А можно и горячее. Котлеты, например.

Котлеты из овсянки и картофеля - 100-процентно постная еда

Очередной рецепт с сайта постной еды меня заинтриговал небольшим набором ингредиентов. Всего-то требовались картошка, овсянка, лук. Решила на пробу сделать половинную порцию.

Залила кипятком хлопья «Геркулес». В воде сразу растворила соль. Почистила и натерла на мелкой терке картофель. На крупной - луковицу.

Когда хлопья полностью набухли, добавила картошку и лук. С сомнением посмотрела на неаппетитную массу, сверилась с рецептом - яйца точно не надо, блюдо абсолютно постное. Зато описание напомнило мне о том, что очень желательно добавить в «фарш» чеснок и каких-нибудь специй, хорошо паприки или куркумы, чтобы сделать цвет посимпатичнее. Свежего чеснока не оказалось, взяла молотый сухой, а еще смесь специй для жареного мяса, душистую и остренькую.

Налепила котлет. Получилось шесть штук среднего размера. Жарила на растительном масле. На среднем огне минут по 5 на каждой стороне. Котлеты приобрели хрустящую корочку и золотистый колер. Точь-в-точь куриные. И пахли чудесно. Пробовала их и со сметаной, и с соусом типа кетчупа. Неплохо.

Скажу неправду, если повторю то, что читала в отзывах на сайте: мол, вкус прямо мясных котлет. Нет, конечно. Но блюдо очень приятное и довольно сытное.

Парочка советов: не экономьте на специях, они во многом определяют вкус. Я, например, решила в следующий раз обязательно копченой паприки добавить. Думаю, будет в тему.

А еще не перебарщивайте с водой при заливке хлопьев, а то будет жидковато, лук же тертый дает много сока. Мне пришлось излишек воды из хлопьев просто слить. Из приведенного количества продуктов должно получиться штук 12 котлет.

Ингредиенты

1 стакан овсяных хлопьев, 250 г картофеля, 1 крупная или 2 средние луковицы, 1 кофейная ложка без горки сухого чеснока или 2 зубка свежего, 1 чайная ложка набора специй.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ