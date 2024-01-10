Уголовное дело в отношении директора костанайского представительства АО «Продкорпорация» Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО «Олжа-Агро» Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 10 января.

Согласно версии обвинения, Турежанов в силу служебных возможностей оказал предпринимателю содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена и предоставил сведения, не соответствующие действительности. В частности, о количестве посевных площадей у ТОО «Олжа-Алтын Инвест» и ТОО «Олжа-Ряжское». За это потребовал у Алмаза Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. В результате преступных действий Турежанова, согласно обвинению, ТОО «Олжа-Алтын Инвест» незаконно получили товарный кредит в размере 146 тонн семян сельскохозяйственных культур, а ТОО «Олжа-Ряжское» - в размере 11 000 тонн.

Ни Турежанов, ни Кулмырзаев свою вину в суде не признали.

На заседании 10 января допросили менеджера костанайского представительства АО «Продкорпорация» Людмилу ПЕРЕСЫПКИНУ. Она сообщила, что в июле зашла в кабинет Шаяхметова, заместителя Турежанова, и увидела там директора.

- Заместитель Шаяхметов передавал Турежанову деньги, это было сделано открыто, они не прятались от меня, не испугались. Я зашла непосредственно в момент передачи этих денег, - пояснила Пересыпкина. - Я не придала этому особого значения. Какие были купюры, я не помню. Да и вообще мало что помнила о том дне. Но во время допроса в антикоррупционной службе мне показали видео, как я захожу и вижу, что передаются деньги. Тогда я вспомнила и подтвердила, что видела это. Да, в кабинете Шаяхметова стояла камера, какая именно - не знаю.

- Вы изучали документы по поводу выдачи субсидий ТОО «Олжа»? - спросил адвокат Кулмырзаева.

- Изучала, видела большой объем документов, но сведения о наличии посевных площадей и их количестве от «Олжи» не изучала, - пояснила свидетель.

Менеджер «Продкорпорации» Раушан ШАРИПОВА сообщила, что просматривала документы, предоставленные ТОО «Олжа».

- Я регистрировала электронные заявки о получении субсидий на товарные кредиты. В том числе и от «Олжа Агро». Перечень документов я не смотрю, - пояснила свидетельница. - Пакет документов приносится вместе с заявкой, чтобы его отсканировать и отправить вместе с заявкой. Все документы сканирую я. Сотрудник, который занимается закупом, отправляет заявку в центральный аппарат, он загружает ее в «облако», потому что документов много. Потом заявка заносится директору и он ее подписывает.

- Вы уверены, что заносили документы Турежанову? - поинтересовался адвокат Турежанова Сабыржан ИМАНБАЕВ.

Свидетельница ответила, что уже точно не помнит. Тогда адвокат сообщил, что на тот момент Турежанов был в отпуске, и заявку от «Олжи» заносили к и. о. директора Шаяхметову.

- Турежанов либо Шаяхметов, либо другое лицо оказывали на вас какое-то давление? Может, просили закрыть глаза на то, что в документах нет какой-то бумажки, либо еще на что-то? Уговаривал, угрожал? Может, конфеты приносил? - задал несколько вопросов адвокат Кулмырзаева.

- Никакого давления ни с чьей стороны не было, все участвовали на общих основаниях в рамках программы, - ответила Шарипова.

В суде также допросили Елену БОЖКО, к которой Турежанов ходил на сеансы массажа. По словам свидетельницы, однажды она сообщила клиенту, что ее автомобиль Daewoo Matiz сломался.

- Турежанов сказал, что может помочь с ремонтом, и занял мне деньги, - рассказала Божко. - Ремонт обошелся в 350 000 тенге, потому что у машины были проблемы с двигателем. Машину сделали, потом парни мне ее пригнали, я на СТО не ездила.

Сотрудник СТО «Динамика» Дмитрий ВАСИЛЬЕВ подтвердил, что ремонтировал Daewoo Matiz.

- Да, были проблемы с двигателем, - сказал он. - Неделю примерно ремонтировали. Договаривался о ремонте Мирас. Кто конкретно ее пригонял, я уже не помню. У меня много заявок.

В суде также допросили бывшего главного бухгалтера ТОО «Олжа Агро» Ирину БЕЗУСОВУ, которая сейчас уже на пенсии. Она сообщила, что в у группы компаний «Олжа Агро» общая площадь посевных пшеницы составляет 174 000 га, плюс масличные, бобовые, ячмень... Документами на товарные кредиты она не занималась, но знает, что процедура абсолютно прозрачная, так как в электронном базе все отображается: зерновые расписки, электронные счет-фактуры и так далее.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ