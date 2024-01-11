Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов объявил об отмене лимита на легионеров и объяснил это решение, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Глава КФФ рассказал об изменениях, которые касаются приобретения иностранных футболистов казахстанскими футбольными клубами.

"Если лимит на поле до сегодняшнего дня был 7 легионеров, то с сегодняшнего дня эти ограничения снимаются. Но в заявке из 25 футболистов - 13 должны занять воспитанники казахстанского футбола", - заявил Барменкулов.

Также функционер назвал плюсы от такого решения федерации. По его словам, это: