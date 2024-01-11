Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по легионерам
11 января 2024, 09:59 | Спорт
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов объявил об отмене лимита на легионеров и объяснил это решение, передает Tengri Sport.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Глава КФФ рассказал об изменениях, которые касаются приобретения иностранных футболистов казахстанскими футбольными клубами.
"Если лимит на поле до сегодняшнего дня был 7 легионеров, то с сегодняшнего дня эти ограничения снимаются. Но в заявке из 25 футболистов - 13 должны занять воспитанники казахстанского футбола", - заявил Барменкулов.
Также функционер назвал плюсы от такого решения федерации. По его словам, это:
- создание условий для живой конкуренции;
- создание системы рыночной оплаты труда, что исключит искусственное завышение зарплат;
- повышение качества игры и увеличение интереса к футболу среди болельщиков и инвесторов. Это должно привести к уходу от государственного финансирования к частному;
- изменения в правилах, направленные на то, чтобы клубы стали больше инвестировать в молодежный футбол;
- отказ от натурализации в национальной сборной Казахстана.
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