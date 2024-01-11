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Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по легионерам

11 января 2024, 09:59 |  Спорт

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов объявил об отмене лимита на легионеров и объяснил это решение, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Глава КФФ рассказал об изменениях, которые касаются приобретения иностранных футболистов казахстанскими футбольными клубами.

"Если лимит на поле до сегодняшнего дня был 7 легионеров, то с сегодняшнего дня эти ограничения снимаются. Но в заявке из 25 футболистов - 13 должны занять воспитанники казахстанского футбола", - заявил Барменкулов.

Также функционер назвал плюсы от такого решения федерации. По его словам, это:

  1. создание условий для живой конкуренции;
  2. создание системы рыночной оплаты труда, что исключит искусственное завышение зарплат;
  3. повышение качества игры и увеличение интереса к футболу среди болельщиков и инвесторов. Это должно привести к уходу от государственного финансирования к частному;
  4. изменения в правилах, направленные на то, чтобы клубы стали больше инвестировать в молодежный футбол;
  5. отказ от натурализации в национальной сборной Казахстана.