У второго автомобиля, судя по видео очевидца, в результате столкновения вывернуло колесо. К счастью, из людей в ДТП никто не пострадал. Авария произошла сегодня, 10 января, около 14.30 на 20-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург возле поворота на с. Шеминовское. Это недалеко от Костаная по направлению в Федоровку.

- 37-летний водитель автомашины Toyota Camry выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chery Tiggo, которая от удара опрокинулась в кювет, - сообщили в ДП Костанайской области, отвечая на запрос "НГ". - В ДТП никто не пострадал. Полицейскими зарисована схема ДТП, опрошены участники.

Полиция возбудила административное производство по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества». Решение по делу примет специализированный суд по административным правонарушениям.