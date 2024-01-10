В 2024 году в РК органы госдоходов будут проверять мобильные переводы с признаками предпринимательской деятельности у участников двух этапов всеобщего декларирования. Реакция на это проявилась еще с конца 2023 года, а сейчас обострилась. Продавцы товаров в небольших магазинах и отделах, парикмахеры, маникюрши и множество других предпринимателей перестают принимать оплату переводом. Альтернативу называют одну - наличность.

И этим однозначно нарушают Закон «О платежах и платежных системах», напоминают налоговики. Он защищает права потребителей, устанавливая для них возможность оплатить покупку любым удобным способом. Только не переводом на личный счет продавца, не предназначенный для ведения предпринимательской деятельности. Кстати, норма пока что касается не всех.

Проверки на выявление лиц, которые фактически занимаются бизнесом без регистрации, уплаты налогов и с нарушением прав потребителей (без выдачи чеков), Комитет государственных доходов получил право вести с 2023 года. Они «привязаны» к этапам всеобщего декларирования. Информацию передают банки второго уровня. А именно - информацию о получении одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Зарина Бекмухамедова (справа) пояснила, как регистрировать ИП через приложение

- С 2023 года информация начала передаваться по государственным служащим и их супругам, приравненным к ним лицам. С 2024 года - по работникам государственных учреждений, квазигосударственного сектора и их супругам, с 2025 года - по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц, то есть субъектам бизнеса и их супругам. И только с 2026 года - по остальной части населения, то есть до сих пор информация от БВУ была получена только по декларантам первого этапа. Мобильные переводы в личных целях никто не запрещал и не запрещает, - пояснила на брифинге 10 января руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов Костанайской области Зарина БЕКМУХАМЕДОВА. - За отказ принять оплату картой предусмотрена административная ответственность. Первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 40 МРП, на сегодня это 147 680 тенге. О фактах отказа приема безналичных платежей нужно сообщать в органы госдоходов. Есть также мобильное приложение Wipon Cashback, скачиваете и направляете посредством него жалобу, желательно с видеофиксацией.

Если человека «промониторил» банк и направил информацию налоговикам, что у него более 100 переводов, что дальше предпримут органы госдоходов, спросил корреспондент «НГ». Ответ: направят уведомление и предложат зарегистрировать свой предпринимательский статус. Санкции: опять же, предупреждение на первый раз и административный штраф в размере 8 МРП во второй.

- Давайте на примере. Допустим, человек трудится в государственной организации и решил вечерами подработать частным извозом. По нему с этого года банки уже будут отслеживать информацию. Мы рекомендуем такому физическому лицу зарегистрироваться в качестве ИП, - сказала Бекмухамедова, - сейчас такому таксисту быть добросовестным налогоплательщиком намного проще. Есть такое мобильное приложение e-Salyq Business, где подоходный налог всего 1%. Таксисту не нужно устанавливать кассовый аппарат, он есть в этом приложении. Не нужно сдавать отчетность, потому что сведения после взятия им оплаты будут поступать к нам автоматически. Ему только ежемесячно до 25-го числа нужно будет оплатить этот 1% налога.

В принципе, всем известно, почему мелкий бизнес массово пользовался переводами, а сейчас уходит в наличные платежи. Чтобы избежать довольно существенных расходов на банковские услуги: и процент с каждого платежа, и обслуживание банка за месяц. Это кого-то волнует?

- Налоговые органы знают об этой проблеме, - ответила Бекмухамедова, - буквально вчера Комитет госдоходов обсуждал ситуацию с Национальным банком. Планируется, что с 2025 года ставки банковских платежей будут снижены.

Фото РСК