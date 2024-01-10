Ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в Рудном прокомментировал сегодня, 10 января, департамент естественных монополий по Костанайской области.

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Тариф на услуги по водоснабжению ТОО «Рудненский водоканал», согласно плановому росту на 2024 год, повысился на 5,5% - с 161,67 тенге за 1 куб. м до 170,64 тенге без НДС, при этом для населения с 64,55 тенге до 68,59 тенге, или на 4 тенге.

По водоотведению (канализация) рост среднеотпускного тарифа составит 9,57% - с 148,16 тенге/м3 до 162,34 тенге/м3, для населения - с 74,53 тенге/м3 до 86,53 тенге/м3.

При этом для бюджетных организаций по водоснабжению тариф снизится на 5% (с 1 175,76 тенге/м3 до 1 117,34 тенге/м3), по водоотведению - на 5,3% (с 839,99 тенге/м3 до 795,84 тенге/м3).

- Тариф для бюджетных организаций является высоким с целью сдерживания роста тарифов для населения, - пояснили в ведомстве. - Однако в настоящее время в связи с выделением значительных государственных средств на ремонт сетей и приобретение основных средств для предприятия, уполномоченным органом снижается нагрузка на бюджетные организации при дифференциации среднеотпускного тарифа (в целях исключения перекрестного бюджетного субсидирования).

Динамика тарифов ТОО «Рудненский водоканал»

Услуга Группа потребителей Тариф 2023 года Тариф на 2024 год Отклонение,% вода среднеотпускной 161,67 170,64 5,55 население 64,55 68,59 6,26 прочие потребители 205,50 220,55 7,32 бюджетные ораганизации 1 175,76 1 117,34 -4,97 стоки среднеотпускной 148,16 162,34 9,57 население 74,53 86,53 16,10 прочие потребители 179,76 201,61 12,16 бюджетные ораганизации 839,99 795,84 -5,26 техническая вода среднеотпускной 27,96 29,19 4,40

Сейчас департамент рассматривает заявление о повышении тарифов на услуги по теплоснабжению ТОО «Рудненские тепловые сети» на 2024 год для жителей города Рудный и поселка Качар.

ТОО было образовано постановлением акимата г. Рудного № 927 от 11.07.2022 г. путем слияния ТОО «Рудненская теплосеть» и ТОО «Железорудная ТЭК».

Причиной повышения тарифа, согласно проекту ТОО «РТС», являются 26-кратный рост (с 20 млн тенге до 532 млн тенге) затрат на амортизационные отчисления, на ремонт основных средств - 68%, заработной платы сотрудников - на 35%, на сырье и материалы - на 224%, электроэнергии - на 30%. А также субъект запросил увеличение прибыли до 1 млрд тенге.

Проектный рост тарифов для конечного потребителя в Рудном заявлен на 70,6%, или с 8 063,20 тенге за 1 Гкал до 13 759,35 тенге/Гкал с НДС, для жителей поселка Качар - на 43%, или с 8 022,21 тенге/Гкал до 11 468,32 тенге/Гкал с НДС.

Тариф на 1 января 2021 года составлял 6 459,04 тенге/Гкал, на 1 января 2023 года - 7 495,58 тенге/Гкал, увеличение за три года составляло не более 16%. Как отмечается в заявке, данного роста недостаточно для осуществления регулируемой деятельности.

Динамика среднеотпукных тарифов ТОО «Рудненские тепловые сети» («Рудненская теплосеть») по г. Рудный с 1 января 2021 года (с НДС)

№ п/п Услуга На 1 января 2021 года На 1 января 2022 года На 1 января 2023 года Проект СЕМ

на 2024 год Отклонение в % проекта СЕМ от тарифа, на 01.01.2021 год 1 Передача и распределение тепловой энергии 1955,81 1965,66 3205,38 7366,53 276,65% 2 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией 6459,63 7698,86 7495,58 13759,35 113%

Как отметили в ведомстве, департамент проверит каждую статью расходов на обоснованность и соответствие действующему законодательству в сфере тарифного регулирования и не допустит необоснованного роста тарифов.

- Вместе с тем увеличение тарифов для населения допускается при подтверждении уровня платежеспособности потребителей, - пояснили в департаменте. - В связи с чем уполномоченным органом 27 декабря 2023 года направлен запрос в акимат города Рудный. В настоящий момент ответ не получен.