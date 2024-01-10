В Национальном банке сообщили, сколько наличных тенге в обороте в Казахстане и как часто наши граждане используют купюры при оплате товаров и услуг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Национальном банке проинформировали, что по состоянию на 1 декабря 2023 года объем наличных тенге в обращении составил 3,5 триллиона тенге.

По данным Нацбанка, несмотря на активное развитие инфраструктуры безналичных платежей, динамика наличных денег в обращении демонстрирует стабильный рост. Среднегодовой темп роста наличных денег в обращении за последние 5 лет составил 9,9 процента.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Национальным банком, доля населения, чаще всего предпочитающая наличную форму оплаты, составляет около 60 процентов.

Наличные деньги чаще используются в регионах:

на Атыраускую область приходится 81 процент платежей наличными;

на Павлодарскую – 77 процентов;

на Западно-Казахстанскую – 74 процента;

меньше всего – в Алматы, 36 процентов;

в небольших населенных пунктах наличные деньги используются чаще, чем в городах, 68 процентов против 54 процентов.

"Учитывая, что безналичные платежи преимущественно используются в городах республиканского и областного значения, а также зависимость от наличия устойчивого интернета, использования смартфонов, наличная форма оплаты в регионах остается весьма актуальной.

Кроме того, порядка 72 процентов населения используют банковскую карту и для снятия наличных денег. Таким образом, результаты исследования показали, что наличные деньги сохраняют позицию одного из важных платежных инструментов среди населения и субъектов экономики", - отметили в Нацбанке.

Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов ответили казахстанцам, грозящимся перейти на наличные из-за контроля мобильных переводов.