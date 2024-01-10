Свой первый в этом межсезонье учебно-тренировочный сбор костанайский «Тобол» проведет в Турции с 9 по 26 января.

Контракт с воспитанником «Тобола» Романом Асранкуловым продлен на два года / Фото kazfootball.kz

В его рамках запланирован ряд контрольных матчей. Соперники костанайского клуба станут известны позже. В планах тренерского штаба значится и просмотр потенциальных новичков. А пока расскажем о том, что произошло в клубе за период после окончания сезона, в котором «Тобол» стал обладателем Кубка РК и завоевал путевки в еврокубки.

В конце ноября клуб покинул его директор Андрей Канчельскис, который был назначен на эту должность в июле 2023 года. В новом сезоне он будет тренировать команду из Кыргызстана «Мурас Юнайтед», занявшую в прошлом сезоне5-е место в чемпионате своей страны.

А 11 декабря «Тобол» принял решение продлить сотрудничество с сербским специалистом Миличем ЧУРЧИЧЕМ, возглавившим «Тобол» в январе 2023 года.

- Мы очень рады, что продлили контракт с Миличем Чурчичем, потому что полностью верим в тренера и команду. Ту работу, которую мы совместно не доделали в прошлом сезоне, должны обязательно доделать в следующем. Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку! - заявил соучредитель клуба Алимжан КАЛДИЯРОВ.

Чурчич после продления контракта в интервью Prosports.kz отметил, что команда будет стремиться попасть в призеры:

- У меня состоялся очень позитивный разговор с руководителями «Тобола», и я остался им очень доволен, получив полную поддержку. Это для меня очень важно. Хочу поблагодарить их за то, что мы продолжаем вместе работать. Завоеванный Кубок Казахстана - это наш общий успех, и только совместными усилиями мы сможем достичь новых побед. У меня имелись и другие предложения, но продолжить работу в «Тоболе» было для меня приоритетным желанием. Мы создаем новую команду и в следующем году должны выступить лучше, чем в прошлом, хотя мы и так смотрелись неплохо в Европе, а внутри страны завоевали трофей. Постараемся все вместе сделать так, чтобы у костанайских болельщиков было еще больше поводов для радости.

Далее главный тренер сообщил:

- Я очень доволен своим штабом по работе в 2023 году, так что все тренеры, которые были в «Тоболе» в минувшем сезоне, останутся и на следующий год. Я обещаю, что «Тобол» будет демонстрировать хороший футбол и всегда будет играть на победу, это я буду требовать от каждого. Во всех турнирах будет очень тяжело выступить одинаково хорошо, но нам надо стараться это сделать, создать боеспособную команду, чтобы двигаться вперед. Уверен, нам по плечу решать самые серьезные задачи. Приносить в жертву чемпионат Казахстана ради достойного участия в еврокубках «Тобол» не собирается. Буду стараться создать качественный коллектив, в идеале это должен быть микс молодых и опытных футболистов, с обязательным привлечением местных воспитанников. Каждой команде всегда нужно усиление, и у нас оно, надеюсь, тоже будет - нам нужно очень прилично укреплять состав. Главная проблема «Тобола» минувшего сезона - короткая скамейка, не всегда была возможность производить ротацию футболистов. К каким-то матчам, наверное, надо было готовить команду иначе, думаю, в этом заключались мои главные ошибки. А еще я хочу поблагодарить болельщиков за ту сумасшедшую поддержку, что они нам оказывают. Ожидаю, что в следующем сезоне она будет еще мощнее, а мы со своей стороны будем стараться благодарить их своей игрой.

Несколько игроков уже официально покинули клуб. Первым завершил свои выступления за «Тобол» защитник национальной сборной Багдат Каиров, вернувшийся в «Актобе», воспитанником которого он является.

Покинул «Тобол» по истечении срока контракта 34-летний форвард Серж Дебле из Кот-д'Ивуара, выступавший за команду с июля 2022 года. За это время он провел 53 игры, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. В 24 матчах сезона-2023 Дебле забил 7 голов и сделал две результативные передачи. В Лиге конференций УЕФА на его счету 8 матчей, 3 гола и 2 передачи.

В «Ордабасы» перешел полузащитник Самат ЖАРЫНБЕТОВ, отыгравший за «Тобол» 162 матча во всех турнирах (5 голов, 13 голевых передач).

- Вместе с «Тоболом» за семь лет я выиграл все, что можно было в Казахстане. Будучи игроком «Тобола», я дебютировал в сборной страны и в еврокубках. «Тобол» и Костанай навсегда в моем сердце! - сказал Жарынбетов, прощаясь с командой.

Вернулся в московскую «Родину» 26-летний российский защитник Альберт Габараев, с 9 февраля перешедший в «Тобол» на правах аренды до конца декабря 2023 года, он провел за сезон 37 матчей, в которых забил 2 гола.

Также «Тобол» покинул 31-летний сербский полузащитник Иван Рогач, пополнивший состав трехкратного чемпиона Узбекистана ташкентский «Локомотив». Рогач перешел в «Тобол» в марте 2023 года и провел за костанайскую команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Еще один сербский полузащитник Мильян Вукадинович, присоединившийся к «Тоболу» летом 2022 года и в общей сложности сыгравший за команду 47 матчей, в которых забил 5 голов, перешел в клуб «Младост ГАТ» из сербского города Нови-Сад.

А перешедший в феврале 2023 года из этого клуба в «Тобол» сербский защитник Боян Младович, проведя за команду 31 матч во всех турнирах, подписал контракт с чемпионом Грузии клубом «Динамо» из Батуми.

Покинули «Тобол» 28-летний белорусский защитник Павел Забелин, сыгравший за клуб десять матчей в казахстанской Премьер-лиге, где отметился одним голом, и восемь встреч в Лиге конференций УЕФА, а также экс-игрок сборной Украины 33-летний Евгений Шахов, перешедший в костанайскую команду летом прошлого года и сыгравший 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Не будет в «Тоболе» и 29-летнего российского голкипера Ивана Коновалова. По сообщению sport-express.ru, продленный в декабре с ним контракт на один год был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. На счету перешедшего в феврале 2023 года в «Тобол» из шотландского «Ливингстона» Коновалова 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.

Новые трудовые соглашения, рассчитанные до конца 2025 года, подписаны клубом с воспитанниками «Тобола» защитником Романом Асранкуловым, полузащитниками Жасланом Жумашевым и Бейбитом Галымом и голкипером Султаном Бусурмановым.

Асранкулов дебютировал за основной состав в марте 2020 года против «Шахтера» из Караганды, а в сезоне-2023 на его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился голом в ворота «Дерри Сити» в матче Лиги конференции УЕФА. Дебют Жумашева в Премьер-лиге также состоялся в 2020 году. Всего за основной состав команды он провел 52 матча и отметился шестью голами. Игрок молодежной сборной Казахстана 19-летний Галым дебютировал в Кубке Казахстана 9 июля 2022 года в матче против «Тараза», а 4 марта 2023 года состоялся его дебют и в Премьер-лиге в матче против «Аксу». Бусурманов играет в команде с 2015 года.

Продлил контракт с «Тоболом» защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, дебютировавший в составе «Тобола» в Премьер-лиге 9 марта 2019 года в Костанае в матче против «Иртыша». Всего в костанайском клубе он провел 80 матчей во всех турнирах.

Игроком «Тобола» стал голкипер Стас Покатилов / Фото vesti.kz

До конца 2024 года клуб заключил трудовое соглашение с 31-летним голкипером Стасом Покатиловым (8.12.1992; 190 см; 82 кг), разные годы игравшим за «Акжайык», «Шахтер», «Кайрат», а также российский «Ростов». В минувшем сезоне он провел 28 игр в чемпионате за «Актобе», десять матчей сыграв «на ноль». Также Покатилов провел 26 матчей за национальную сборную Казахстана, а в сезоне-2015 становился лучшим голкипером казахстанской Премьер-лиги.

Игрок молодежной сборной РК Нургайни Бурибаев в «Тоболе» на три года / Фото prosports.kz

Стал игроком «Тобола» полузащитник молодежной сборной Казахстана 21-летний Нургайни Бурибаев (20.08.2002; 177 см; 69 кг), начинавший карьеру в 2018 году в молодежном составе «Астаны» во Второй лиге. В 2020 году играл за дублирующий состав клуба «Академия Онтустик», а в начале 2021 года перешел в «Туран» и 19 апреля в матче против клуба «Каспий» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. В сезоне-2022 он подписал контракт с ФК «Окжетпес». Соглашение с Бурибаевым, на счету которого 6 матчей в составе молодежной сборной страны, рассчитано на 3 года.

Еще один защитник национальной сборной Казахстана Еркин Тапалов (3.09.1993; 179 см; 74 кг) стал игроком «Тобола». Начавший свою карьеру в 2011 году в составе уральского «Акжайыка», он выступал в «Шахтере», «Жетысу» и «Туране», а прошлый сезон провел в составе «Кызылжара», где был капитаном команды. За сборную Казахстана дебютировал 21 февраля 2019 года в товарищеском матче со сборной Молдовы. А всего за главную команду страны он сыграл 12 матчей.

Новичок «Тобола» марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди / Фото vk.com/fctobol

В последние перед сборами дни состав «Тобола» пополнил марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди (3.08.1995; 182 см; 83 кг), имеющий бельгийский паспорт. Он родился в Бельгии и является воспитанником клуба «Льерс». В 2015 году он на правах аренды был отдан в «Стандард» (Льеж). В начале 2016 года Эль-Мессауди присоединился к «Мехелену». Через год клуб выкупил трансфер игрока. До перехода в «Тобол» Ахмед Эль-Мессауди выступал за такие клубы, как «Фортуна», «Гронинген», «Эммен» (все - Нидерланды) и «Газиантеп» (Турция). Эль-Мессауди играл за молодежные сборные Бельгии различных возрастов, а в 2015 году принял решение выступать за историческую родину, дебютировав за сборную Марокко в товарищеском матче против сборной Уругвая.

Новичок «Тобола» нигерийский полузащитник Эссьен Эдедем / Фото news.sportbox.ru

Еще одним новичком «Тобола» стал нигерийский полузащитник Эссьен Эдедем (14.04.1995; 180 см; 75 кг), перешедший из футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Эссьен родился в штате Аква Ибом на юге Нигерии. В сезонах 2019-2022 выступал за армянский клуб «Ван» (Чаренцаван), затем играл в ливийских клубах «Аль-Наср» и «Аль-Ахдар». Летом 2023 года перешел в российский клуб «Пари Нижний Новгород».