Эксперты прогнозируют рекордную жару в этом году. По мнению ученых, произойдет это из-за увеличения выбросов парниковых газов и феномена Эль-Ниньо, передает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.

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Самое интересное, что рекордно высокая температура была зафиксирована и в прошлом году. Однако нынче будет еще жарче, предупреждают эксперты.

Причина климатического изменения связана с двумя факторами. Первый — это антропогенное влияние, то есть парниковый эффект, из-за которого температура на Земле каждый год становится выше и выше. Второй фактор связан с природным явлением Эль-Ниньо.

По словам ученых, эффект Эль-Ниньо длится в течение двух-трех лет. Но он продолжается уже четвертый год. Отсюда и был сделан вывод — наступивший год может стать самым жарким за всю историю человечества.

«В 2023 году средний показатель был примерно на 1,4° C выше, чем в доиндустриальную эпоху. По предварительным оценкам, в этом году температура повысится на 1,3—1,6°C», — пишет издание.

При этом, как утверждает эксперт Улла Хиде, изменение климата скажется на розе ветров и распределении осадков, в первую очередь, в Азии, Австралии, Африке и Южной Америке.

«Это, вероятно, принесет к засухе в местах, где выпадает большое количество осадков и наоборот. Все эти изменения вызовут последствия для сельского хозяйства».

В частности, ученые опасаются еще более засушливого климата в Амазонии, где сейчас истощаются притоки самой полноводной реки на планете. Возможную засуху также прогнозируют в Восточной Азии, на которую приходится основная масса рисоводства.

Примечательно, что еще в октябре о возможном последствии эффекта Эль-Ниньо в виде подорожания риса и кукурузы говорил казахстанский эксперт Кирилл Павлов.

Кроме того, в прошлом году Казахстан столкнулся с засухой, от которой пострадало несколько регионов.